Artūras Zuokas: M. Lingė Seimo nario mandatą naudoja ginant neskaidrius teisinių kontorų interesus

„Kai valstybė už teisines paslaugas sumoka dešimtis milijonų eurų, o tie patys advokatai metai iš metų atstovauja toms pačioms ministerijoms ar jų įtakoje esančioms valstybės įmonėms – kyla klausimas, ar čia dar teisinė paslauga, ar jau galima politinė korupcija“, – teigė A. Zuokas.
Jo teigimu, Seimo Audito komiteto parengtos Lietuvos Respublikos Vyriausybei rekomendacijos , kuriomis siekiama daugiau viešumo ir skaidrumo, efektyvaus valstybės atstovavimo teismuose užtikrinimą viešo konkurso būdu parenkant išorės teisinių paslaugų teikėjus , tapo pretekstu politiniam puolimui. Būtent po šių siūlymų M. Lingė, konservatorių frakcijos narys, ėmė teikti skundus prieš A. Zuoką, kaltindamas jį interesų konfliktu.
Dar 2017 m. Valstybės kontrolė nurodė, kad teisinėms paslaugoms skiriami asignavimai naudojami neekonomiškai ir būtina stiprinti kontrolę. Tačiau nuo to laiko sistema, anot parlamentaro, nepasikeitė.
„Skaidrumas čia seniai tapo nepatogiu žodžiu. Tie patys žmonės inicijuoja bylas, sprendžia dėl išorės teisininkų ir patys vertina jų darbą. Tokia sistema – tai uždaras ratas, kuriame dingsta milijonai, o atsakomybės nėra. Ir gaila, Seimo narys , konservatorius M. Lingė savais veiksmais stoja prieš viešumą ir viešus atvirus konkursus“, – sakė A. Zuokas.
Jis tikisi, kad Etikos ir procedūrų komisija įvertins M. Lingės veiksmus ir atsakys į esminį klausimą – ar Seimo narys gali naudoti savo pareigas tam, kad gintų partinius ir su jais galimai susijusių advokatų interesus.
