Baltijos šalių ministrai pasirašė susitarimą dėl laisvo keliavimo

„Visos Baltijos šalys ėmėsi aktyvių veiksmų kovojant su virusu. Pasiekta pažanga mažinant ligos plitimą leido visoms trims šalims ribojimus laipsniškai atšaukti ir kartu priimti svarbius sprendimus, leidžiančius šalių gyventojams vėl keliauti be apribojimų. Tai labai svarbu visų šalių ekonomikoms, turizmui, žmonių bendravimui“, – pranešime žiniasklaidai cituojamas užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Nuo penktadienio Baltijos šalių gyventojai, jeigu per pastarąsias 14 dienų nebuvo išvykę iš Lietuvos, Latvijos ar Estijos, gali keliauti į šias valstybes ir jiems nereikės 14 dienų privalomai saviizoliuotis. Tačiau išliks dokumentų patikros procedūros.

Baltijos šalių piliečiai, grįžtantys iš kitų užsienio valstybių, ir toliau turės pareigą dvi savaites izoliuotis, tą jie galės daryti savo gimtosiose šalyse.

Nuo pirmadienio laisvai keliauti gali Lietuvos ir Lenkijos gyventojai, jeigu vyksta verslo, studijų ir darbo reikalais.

Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai taip pat priėmė bendrą pareiškimą, kuriame pabrėžiama, kad nuo pat COVID-19 pandemijos pradžios Baltijos šalys itin glaudžiai bendradarbiavo tarpusavyje, keitėsi informacija Šiaurės ir Baltijos valstybių aštuonetuko formate, kartu dalyvavo repatrijuojant Europos Sąjungos piliečius.

Atnaujinta kelionių rekomendacija Latvijai ir Estijai

Ministrams pasirašius tarpusavio Supratimo memorandumą dėl kelionių Baltijos valstybėse apribojimų panaikinimo žemės, geležinkelio, oro ir jūrų transportu ir bendradarbiavimo COVID-19 krizės metu, Užsienio reikalų ministerija pakeitė kelionių rekomendacijas į Latviją ir Estiją, nustatydama rekomendacijos lygį „Rekomenduojama imtis atsargos priemonių”.

Vykstantiems į Estiją ir Latviją ar jau esantiems šiose šalyse rekomenduojama imtis būtinų atsargumo priemonių, atidžiai sekti vietos institucijų skelbiamas rekomendacijas bei nurodymus ir jų laikytis. Taip pat rekomendacijose pateikiama oficialių Latvijos ir Estijos institucijų informacija apie esamą padėtį šalyse dėl COVID-19.

Kelionės rekomendaciją konkrečiai valstybei galima pasitikrinti https://keliauk.urm.lt puslapyje.

Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja parsisiųsti programėlę „Keliauk saugiai“ ir gauti aktualią konsulinę informaciją bei tiesioginius Ministerijos pranešimus esant krizinei situacijai užsienio šalyje.

Sutarė ir sveikatos ministrai

Tęsdami glaudų bendradarbiavimą kovoje su koronavirusine infekcija (COVID-19), trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – sveikatos apsaugos ministrai sutarė dėl tolesnių bendrų veiksmų. Numatyta, kaip ir kokiomis sąlygomis, atveriant sienas viena kitos piliečiams ir teisėtai gyvenantiesiems, galėsime išvykti, ką turėsime daryti grįžę ir kokiomis sąlygomis į mūsų šalį galės atvykti latviai ir estai.

Išvykti galėsime, jei dviejų savaičių laikotarpiu nekeliavome užsienyje, taip pat, jei neturime koronavirusinei infekcijai būdingų simptomų, o grįžę iš šių šalių izoliuotis neprivalėsime, jei keliausime tik po jas, t. y. nevyksime niekur kitur už Latvijos ir Estijos teritorijų. Tuo metu Lietuvos piliečiai ir teisėtai mūsų šalyje gyvenantieji, per šias šalis grįžtantys iš kitų užsienio valstybių, Lietuvoje privalės izoliuotis 14 dienų.

Latvijos, Estijos piliečiai ir šiose šalyse teisėtai gyvenantieji, atvykę į Lietuvą, izoliuotis taip pat neprivalės, jei per 14 dienų iki atvykimo į Lietuvą nebuvo išvykę iš savo šalių ir neturės koronavirusinei infekcijai būdingų požymių. Be to, išimtys susitarime su Baltijos šalimis įvirtintos ir Lietuvos piliečiams bei nuolat teisėtai gyvenantiesiems, keliavusiems Lenkijoje, bei Estijos piliečiams ir nuolat teisėtai gyvenantiems, keliavusiems Suomijoje.

Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos teigimu, tai pirmas koordinuotas kelių valstybių atsakas lengvinant sienų režimą. Tad ieškome geriausių sprendimų, kurie būtų patogiausi keliaujantiems žmonėms ir leistų užtikrinti tinkamą prevenciją.

„Šiandien yra ta diena, kai visame pandemijos kontekste galima šiek tiek pasidžiaugti įtvirtintu susitarimu, atversiančiu galimybes keliauti. Kartu norisi padėkoti, gal ir avansu, toms institucijoms, kurios susivienijusios dirba, kad procesas pasienyje būtų sklandus. Iššūkių tikrai yra, nes turime apgalvoti, kaip užtikrinti, kad nesusidarytų eilės, žmonėms netektų laukti. Juk tikrai ne vienas, ypač šiltėjant orams, suplanuos savaitgalio išvykas ir sekmadienio pavakarę nuspręs sugrįžti. Ir ta apkrova teks sienos su Latvija kirtimo punktams“, – sako ministras A. Veryga.

Dėl to, anot jo, labai svarbu, kad visi būtume atsakingi ir susiplanuotume ne tik tai, ką nuveiksime išvykę, bet ir išsiaiškintume, kokiomis sąlygomis galime vykti į Baltijos kaimynes. Kitaip tariant, žmonės turėtų išsiaiškinti, kokias prevencijos priemones taiko tiek Latvija, tiek Estija. Susitarime numatyta, kad atvykę keliautojai galėtų gauti trumpąsias SMS žinutes su informacija apie koronavirusinės infekcijos prevencijos priemones, taikomas konkrečiose šalyse.

Taip pat labai svarbu įvertinti reikalavimus, jog nuvykę, negalime išvykti į kitas šalis. Antraip sugrįžus izoliacija bus privaloma. Sienų atvėrimas viena kitos žmonėms galioja su tomis valstybėmis, kuriose epidemiologinė situacija yra panaši ir nėra reikalo būti užsidarius ir saugotis vieni kitų.

Svarbu tai, kad visi grįžtantieji bus skenuojami termovizoriais, siekiant įvertinti žmonių kūno temperatūrą. Jei žmogus išvyko iš Lietuvos į Latviją, Estiją ir nebuvo niekur kitur, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) pateikiamos anketos jam pildyti nereikės.

Tuo metu, jei žmogus buvo išvykęs už Estijos, Latvijos valstybių teritorijų, jis privalo užpildyti anketą, kuria sutinka laikytis izoliacijos sąlygų. Apie tai keliautojams informacija bus pateikiama pasienio punktuose įrengtuose stenduose.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ( NVSC ) Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė sako, kad labai svarbu, jog grįžtantieji anketą užsipildytų elektroniniu būdu, kad pasienyje užtruktų kuo trumpiau.

„Labai raginame tuos žmones, kurie keliavo kitur, tai yra, ne tik Latvijoje, Estijoje, užpildyti anketą elektroniniu būdu tam, kad nesusidarytų eilės pasienio punkte. Taip bus greičiau ir patogiau visiems. Taip pat šiuo metu ieškoma galimybių, kad visi keliautojai gautų trumpąsias SMS žinutes į savo telefonus su nuoroda, kaip anketą turi užpildyti, jei buvo išvykę už šių valstybių ribų“, – sako R. Lingienė.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad nuo šio pirmadienio į Lietuvą dėl darbo, verslo ar studijų gali atvykti Lenkijos piliečiai, o nuo penktadienio – ir Lenkijoje teisėtai gyvenantieji. Jiems nebus taikoma privaloma 14-os dienų izoliacija, jeigu per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvą jie nebuvo išvykę iš Lenkijos. Tokios pat sąlygos galios ir Lietuvos piliečiams, parvyksiantiems iš Lenkijos, kai buvo vykstama verslo, darbo ar studijų reikalais.

Karantino režimas šalyje pratęstas iki gegužės 31 d.