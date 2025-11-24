Budrys: Baltarusijos veiksmai prieš Lietuvą yra kombinuota ataka

„Tai, ką šiandien sakysiu taryboje kolegoms prekybos ministrams, šalia to (...), ką jau sakiau užsienio reikalų ministrams taryboje apie prieš mus vykdomą hibridinę ataką, tai dabar vartoju terminą kombinuota ataka“, – žurnalistams prieš ES Užsienio reikalų tarybos posėdį prekybos klausimais Briuselyje kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Nes mes turime ir ekonominės prievartos priemonę, kurią Baltarusija pasitelkė pagrobdama, laikydama mūsų vilkikus su puspriekabėmis, grasindama juos nacionalizuoti ir taip darydama spaudimą vienai iš Europos Sąjungos valstybių narių“, – sakė K. Budrys.
Jo teigimu, Europos Komisija (EK) privalo imtis priemonių, kad Bendrijos įmonės būtų apsaugotos, kai viena ES valstybė narė „yra išskirtinai atakuojama“ prieš ją taikant ekonomines prievartos priemones.
„Šiandien bus man bene svarbiausia tema, kuri bus prie stalo, kalbant apie ekonominio poveikio priemones – sankcijos. Tiek režimo atstovams, tiek atskiroms ekonomikos sritims, tiek prekybai, kas irgi yra labai svarbu. Beje, apie tai ir kalbėsimės, tempas turi būti padidintas. Aš tikiuosi, kad išjudės tie visi dokumentai, kurie turi išjudėti iš Komisijos, kuo greičiau“, – nurodė K. Budrys.
„Ir praeitos savaitės įvykis, kai ES komisaras buvo irgi tiesiogiai paveiktas, negalėjo nusileisti sostinėje, na, tai dar vienas priminimas, pranešimas, kad tai nėra kažkas hipotetiško ar toli, tai labai yra konkretu, su didele žala“, – pridūrė užsienio reikalų ministras.
BNS rašė, kad praėjusį ketvirtadienį dėl kontrabandinių balionų grėsmės ilgiau nei valandai vėl uždarius Vilniaus oro uostą, jame vėlavo nusileisti lėktuvas, kuriuo į Lietuvą iš Briuselio grįžo eurokomisaras Andrius Kubilius ir K. Budrys.
Pastarąją parą dėl tos pačios priežasties pagrindinio šalies oro uosto veikla vėl dukart kelioms valandoms buvo sustabdyta sekmadienio vakarą ir pirmadienio naktį.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, dėl to atšaukta 13 skrydžių ir šeši nukreipti į Kauną.
Tokie sprendimai priimti radaruose fiksavus per 40 kontrabandiniams balionams būdingų atžymų. Iki pirmadienio ryto rasti šeši balionai, jų paieškos tęsiamos.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva maždaug trims savaitėms buvo uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija ją praėjusią savaitę atidarė.
Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, vilkikai nėra išleidžiami į Lietuvą.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus iki K. Budrio įvesto kombinuotos atakos termino vadino hibridine Minsko ataka. Premjerė Inga Ruginienė praėjusią savaitę akcentavo, kad įskridimams kartojantis siena gali būti uždaryta neribotam laikui.
(be temos)
(be temos)
(be temos)