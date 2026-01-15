Budrys: Šiaurės aštuoneto ir Baltijos šalių sąveika – regioninio bendradarbiavimo sėkmės pavyzdys

„Aštuoneto Šiaurės ir Baltijos šalių sąveika – regioninio bendradarbiavimo sėkmės pavyzdys, sprendžiant aktualius klausimus ir atremiant saugumo grėsmes. Daugelis mūsų esame NATO pafrontės valstybės, todėl bendros pastangos, nuolatinis tarpusavio koordinavimas ir vieninga pozicija yra reikšmingi veiksniai, telkiant paramą Ukrainai, išlaikant spaudimą Rusijai, silpninant jos ekonominį potencialą ir stiprinant viso regiono saugumą“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.
Skelbiama, jog ketvirtadienį Vilniuje vykusio susitikimo metu jis su estų ministru aptarė saugumo stiprinimą, Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą bei kitus regionui aktualius klausimus, transatlantinius ryšius, paramą Ukrainai, sankcijas ir Lietuvos pasirengimą pirmininkauti Europos Sąjungos (ES) Tarybai 2027 m. pirmąjį pusmetį.
Susitikime taip pat pabrėžta, kad tvirta Baltijos valstybių sąveika su Šiaurės šalimis yra prioritetinė Lietuvos ir Estijos užsienio politikos kryptis.
Be to, Vilniuje susitikę ministrai taip pat aptarė ES sankcijų Baltarusijos režimui tęstinumą ir atsako priemones į regiono valstybėms kylančias hibridines grėsmes.
Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, A. Lukašenkos režimas yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą bendrininkas, savo instrumentalizuotomis kriminalinėmis veiklomis keliantis hibridinę grėsmę kaimyninėms valstybėms. Todėl, ministro teigimu, būtina pratęsti griežtas ir plataus spektro sankcijas Baltarusijai – tiek individualias, tiek sektorines.
Susitikime taip pat kalbėta apie Lietuvos iniciatyvą Briuselyje pastatyti memorialą totalitarinių režimų aukų atminimui įamžinti. Jį tikimasi inauguruoti per Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį.
Kaip praneša URM, Estijos užsienio reikalų ministras vizito Vilniuje metu taip pat dalyvaus devynioliktą kartą surengtame tradiciniame „Sniego susitikime“, kuriame aukšto lygio Lietuvos ir tarptautiniai ekspertai diskutuos užsienio ir saugumo politikos temomis.
