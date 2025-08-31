Buvusio premjero Palucko patarėjas Vinokuras dirbs ir Ruginienės komandoje

„Jis bus patarėju. (Skiriamas – ELTA) ne į tą pačią poziciją. Šiek tiek galbūt jo atsakomybės ribos bus kitokios, nes kažkaip jį labai sieja su komunikacija, su viešaisiais ryšiais. Aš noriu duoti daugiau specialybinių dalykų. Tai galbūt ir tas pats kultūros sektorius, bendravimas ir ryšiai su Seimu ir pan. Man atrodo, kad gerai išsprendėme šį klausimą“, – sekmadienį „Lietuvos ryto TV“ sakė I. Ruginienė.
I. Ruginienė buvo įvardijusi T. Vinokurą kaip galimą kandidatą į kultūros ministrus. Tiesa, ketvirtadienio vakarą posėdžiavęs Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas nusprendė, kad į šias pareigas bus siūloma Seimo narė Vaida Aleknavičienė.
Iki darbo G. Palucko komandoje, T. Vinokuras dirbo LSDP atstovu spaudai, yra baigęs muzikologijos ir filosofijos bakalauro studijas „Berklee“ muzikos koledže JAV, meno ir politikos magistro – Londono universitete „Goldsmiths, šiuo metu yra šio universiteto politikos mokslų doktorantas.
ELTA primena, kad paskirtoji premejrė I. Ruginienė tikino neskubėsianti formuoti patarėjų komandos. Politikė pažymėjo, kad nori suburti tarp patarėjų stipresnius už save žmones.
