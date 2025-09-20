„Čekiukų“ bylose nuteistas Algirdas Vrubliauskas neteko tarybos nario mandato

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) šią savaitę pripažino jo įgaliojimus nutrūkusiais, nes jo atžvilgiu įsigaliojo apkaltinamasis nuosprendis.
Pagal Rinkimų kodeksą, savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui, kai jam įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis.
Rugsėjo 10 dieną Lietuvos apeliacinis teismas atmetė A. Vrubliausko prašymą išteisinti jį „čekiukų“ byloje.
Tuomet politikas BNS teigė, kad šį nuosprendį analizuos su advokatu ir sprendimą skųs.
Teismai pripažino, kad eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario jis pasisavino beveik 20 tūkst. eurų, pateikdamas suklastotus dokumentus apie patirtas išlaidas.
A. Vrubliauskui skirta 25 tūkst. eurų bauda ir trejiems metams atimta teisė eiti renkamas ar skiriamas valstybines pareigas.
