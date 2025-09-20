 „Čekiukų“ bylose nuteistas Algirdas Vrubliauskas neteko tarybos nario mandato

„Čekiukų“ bylose nuteistas Algirdas Vrubliauskas neteko tarybos nario mandato

2025-09-20 11:47
BNS inf.

„Čekiukų“ byloje nuteistas buvęs Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas neteko šios savivaldybės tarybos nario mandato.

Algirdas Vrubliauskas
Algirdas Vrubliauskas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) šią savaitę pripažino jo įgaliojimus nutrūkusiais, nes jo atžvilgiu įsigaliojo apkaltinamasis nuosprendis.

Pagal Rinkimų kodeksą, savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui, kai jam įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis.

Rugsėjo 10 dieną Lietuvos apeliacinis teismas atmetė A. Vrubliausko prašymą išteisinti jį „čekiukų“ byloje.

Tuomet politikas BNS teigė, kad šį nuosprendį analizuos su advokatu ir sprendimą skųs.

Teismai pripažino, kad eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario jis  pasisavino beveik 20 tūkst. eurų, pateikdamas suklastotus dokumentus apie patirtas išlaidas.

A. Vrubliauskui skirta 25 tūkst. eurų bauda ir trejiems metams atimta teisė eiti renkamas ar skiriamas valstybines pareigas.

slykstynes.
Kiek reikia buti nemastanciam,kad del pinigu savo garbe sutersti,negi sitie zmones sededami postose nebeturi ko esti,tas gobsumas jusu sunaikins jus visus is vidaus.Tai tokie zmones zemina lietuvos varda,savo seimas,gimines,padorumo neras nei pas viena,visi vagia prisidenge afiorais visokiais budai,ar jums patiems neslykstu.Kokie jusu darbai,baisu kas daros,ar jus verti situ algu,jug dirbat dauguma atmestinai,bitik savo kisenes pildot,ir naktimis nemiegat .
1
0
Tauta
Kada bus teisiami 700 ir 40 milijonų vagys? Kada bus išaiškinta iš kokių pinigų perkamos vilos Graikijose, perkamos žemės Turkijose ir statomos privačios mokyklos? Kada Lietuvoje baigsis kumpanosių juodaakių klano nusikaltimai?
2
0
