Apeliacinis teismas atmetė Algirdo Vrubliausko skundą: jis lieka nuteistas „čekiukų“ byloje

„(...) teisėjų kolegija nutaria nuteistojo apeliacini skundą atmesti“, – teismo posėdyje sakė teisėjas Justas Namavičius.
Pats A. Vrubliauskas BNS teigė, kad nuosprendį analizuos su advokatu ir sprendimą skųs.
„Panašu, kad taip (kreipsiuosi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą – BNS)“, – tvirtino jis.
Nuteistasis teigė, kad ir toliau nepripažįsta kaltinimų.
„Ne, ne, jokiu būdu“, – sakė A. Vrubliauskas.
Kaip rašė BNS, pirmosios instancijos Kauno apygardos teismas pernai lapkritį A. Vrubliauską pripažino praėjusią kadenciją einant tarybos nario-mero pareigas piktnaudžiavus, sukčiavus ir klastojus dokumentus bei pasisavinus beveik 20 tūkst. eurų savivaldybės lėšų, kurias panaudojo dyzelinui, automobilio remontui.
Už tai teismas, pripažinęs ir Alytaus rajono savivaldybei padarytą didelę neturtinę žalą, politikui skyrė 25 tūkst. eurų baudą bei trejiems metams atėmė teisę eiti renkamas ar skiriamas valstybines pareigas.
A. Vrubliauskas apeliaciniu skundu prašė panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir jį visiškai išteisinti.
Gynyba taip pat Apeliacinio teismo prašė byloje padaryti pertrauką, kol Seime bus išspręstas klausimas dėl Baudžiamojo kodekso pataisų, kuriomis valstybės tarnautojai ir jiems prilyginami asmenys už piktnaudžiavimą būtų baudžiami tik tuo atveju, jeigu padarytų didelę turtinę žalą.
Šį prašymą teismas atmetė, argumentuodamas tuo, kad vadovaujasi dabar galiojančiu teisiniu reguliavimu ir negali laukti, kol parlamentas priims pataisas.
Specialiųjų tyrimų tarnybai pernai sausį pateikus įtarimus, politikas grąžino beveik 20 tūkst. eurų savivaldybės tarybos nario išmokų, o jų panaudojimą asmeninėms reikmėms vadino „apmaudžia klaida“.
Apygardos teisme A. Vrubliauskas kaltės nepripažino, nors savo atsakomybės dėl klaidų neatmetė.
