Cichanouskaja apie Baltarusijos opoziciją: atėjo laikas atsirasti ir naujiems lyderiams

„Šiais neramiais laikais atėjo laikas atsirasti naujiems lyderiams, nes mūsų judėjimas yra ne apie vieną asmenį, o apie bendruomenes, apie visuomenę“, – žurnalistams po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku trečiadienį sakė ji.
Gruodžio pradžioje žiniasklaidoje skelbta, kad S. Cichanouskaja su dalimi komandos žada persikelti į Lenkijos sostinę. Tačiau trečiadienį opozicijos lyderė tvirtino, kad šiuo metu deramasi su Lietuvos Vyriausybe, kaip bus organizuojamos naujos Baltarusijos opozicijos Lietuvoje saugumo procedūros.
„Paskutinis dalykas, kurio norėčiau, tai palikti šią nuostabią šalį, kuri suteikė saugų rojų ne tik man, mano šeimai, bet ir tūkstančiams represuotų žmonių“, – aiškino ji.
Be kita ko, S. Cichanouskaja užsiminė, kad minėtais lyderiais galėtų tapti ir neseniai Baltarusijos režimo paleisti Maryja Kalesnikava ar Baltarusijos prezidento posto siekęs Viktaras Babaryka.
„Mūsų organizacijos vadovai yra tiesiog žmonės, ir, žinoma, aš labai džiaugiuosi, kad Maša (M. Kalesnikava – BNS), kuri buvo viena iš lyderių 2020 metais, ir V. Babaryka dabar yra mūsų politinėje arenoje“, – tikino dabartinė opozicijos lyderė.
„Turime duoti jiems laiko šiek tiek atsigauti po kalėjimo ir mes, žinoma, su jais pasikalbėsime, kad suprastume, kokią ateitį jie mato sau, kokiuose vaidmenyse. Jei jie tęs politinius veiksmus, žinoma, mums bus svarbu susitarti, kaip mes dirbame kartu, kaip bendradarbiaujame ir koordinuojame savo veiksmus“, – nurodė ji.
S. Cichanouskaja pabrėžė, kad visi baltarusiai nori grįžti į Baltarusiją ir „demokratizuoti savo šalį“.
Paklausta, kaip vertina, kad JAV švelnina toną dėl Baltarusijos, S. Cichanouskaja akcentavo, jog Minskas ir toliau persekioja žmones.
„Visos Europos interesas yra, kad Baltarusija taptų laisva ir demokratiška, nes šiuo metu paleidus kai kuriuos žmones, sulaikyta dar du kartus tiek. Tai nėra režimo politikos pasikeitimas, jie toliau baugina ir šantažuoja mūsų kaimynus (...). Amerikiečiai dabar gelbėja žmonių gyvybes, bet nematau jokio noro keisti politiką tarp mūsų Europos šalių ir mes raginame jas išlaikyti tvirtą ir principingą poziciją dėl įsitikinimų“, – pabrėžė ji.
Tuo metu susitikime su J. Oleku dalyvavęs savaitgalį iš Baltarusijos kalėjimo paleistas Nobelio taikos premijos laureatas Alesis Bialiackis žurnalistų paklaustas, ar norėtų tapti lyderiu, sakė, kad yra žmogaus teisių aktyvistas.
„Esu žmogaus teisių aktyvistas, o ne politikas. Mes giname visuotines žmogaus teises, kurios svarbios visiems. (...) Kalbant apie politinius lyderius ir aktyvistus, mes, žinoma, jiems padedame“, – tvirtino jis.
„Sviatlana yra politinė lyderė ir dėl to nėra, taip sakant, jokių abejonių. (...) Už ją balsavo milijonai piliečių“, – pridūrė A. Bialiackis.
Tuo metu pats Seimo pirmininkas nebuvo linkęs spėlioti, kas galėtų užimti opozicijos lyderio postą, tačiau teigė, kad opozicija galėtų susivienyti.
„Mes tai siūlom, kad jie visi susiburtų, nes tų lyderių ir daugiau, M. Kalesnikava, ir V. Babaryka, yra, tai tik bendras darbas gali duoti tikrą rezultatą“, – sakė J. Olekas.
BNS skelbė, kad Baltarusija po derybų su JAV šeštadienį paleido 123 politinius kalinius, tarp jų – du neteisėtai kalintus Lietuvos piliečius.
Tarp išlaisvintųjų – A. Beliackis, M. Kalesnikava, V. Babaryka, taip pat opozicionierius Maksimas Znakas, rašytojas ir visuomenininkas Pavelas Seviarynecas.
Skelbiama, kad už kalinių paleidimą JAV atšaukė sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms.
Suderėjus su JAV, iš Baltarusijos kalėjimų birželį ir rugsėjį buvo paleista per 60 kalinių, tarp jų – šeši Lietuvos piliečiai.
