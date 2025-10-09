Olekas: parama išlieka ir netgi turbūt stiprėja

„Mūsų parama demokratinėms Baltarusijos jėgoms, ji išlieka ir netgi turbūt stiprėja. Dėl apsaugos, tai yra, sakykime, vertinimai tarnybų, kurios priima sprendimus, ar reikalinga šiuo metu tokia apsauga, ar ne“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė J. Olekas.
Jis pažymėjo, kad Seimas palaiko glaudų ryšį su baltarusių opozicija per susitikimus, diskusijas, bendrus darbus.
„Mūsų žinutė yra tokia, kad mes stipriai kartu dirbame su Baltarusijos demokratinėmis jėgomis“, – nurodė parlamento pirmininkas.
Taip jis kalbėjo po to, kai S. Cichanouskajos ir jos biuro apsaugą vietoje Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) pradėjo vykdyti Lietuvos kriminalinės policijos biuras.
Pirmasis apie tai pranešęs LRT naujienų portalas šį pokytį pavadino apsaugos lygio sumažinimu.
Tuo metu S. Cichanouskajos biuro atstovė Ana Krasulina BNS sakė, kad darbas fizinėse patalpose Vilniuje apribotas, o dalis personalo darbuojasi nuotoliu.
Baltarusių opozicijos lyderės komanda dėl saugumo atsisakė detalizuoti, kaip organizuojamas darbas.
Anot pareigūnų, pakeitus režimą, S. Cichanouskaja, jos biuras ir namai toliau bus saugomi, tačiau opozicijos lyderei viešint užsienyje jos apsaugą turės užtikrinti priimančioji šalis.
Priėmusieji sprendimą ir jį palaikantys politikai teigia, kad apsaugos režimas pakeistas reaguojant į grėsmės lygį ir tai susiję su techninėmis priežastimis.
Kritikai įtaria sprendimą buvus politinį, pataikaujant manantiems, kad 2020-aisiais į Lietuvą atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų.
