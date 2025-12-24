Olekas švenčių proga kviečia gyventojus saugoti ir kurti vieningą Lietuvą

„Pirmiausia noriu padėkoti už tai, kad esame kartu, kad kuriame Lietuvą savo kasdieniais, tyliais, bet labai svarbiais darbais. Kalėdos sukviečia mus į šeimos, artimųjų ratą ir primena, kad esame stiprūs tada, kai esame drauge – kai palaikome, išklausome ir džiaugiamės vieni už kitus“, – sveikinime teigė parlamento vadovas.
J. Olekas palinkėjo, kad šv. Kalėdos į kiekvieno namus atneštų ne tik džiaugsmo, bet ir netikėtų stebuklų bei naujos vilties.
„Linkiu jums sveikatos, jaukių akimirkų su artimaisiais ir darnos. Ir visi kartu saugokime savo stiprią ir vieningą valstybę“, – rašoma J. Oleko sveikinime.
