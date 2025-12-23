 Olekas apie generalinės prokurorės darbą: buvo ir nemažai priekaištų

Olekas apie generalinės prokurorės darbą: buvo ir nemažai priekaištų

2025-12-23 09:01
Saulius Jakučionis (BNS)

Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad partiečiai dar nėra apsisprendę, kaip balsuos dėl generalinės prokurorės Nidos Grunskienės skyrimo antrai kadencijai.

Nida Grunskienė
Nida Grunskienė / A. Ufarto/ELTOS nuotr.

Pasak jo, socialdemokratų frakcijoje šiuo klausimu yra įvairių nuomonių.

„Nuomonių yra įvairių, turiu pasakyti. Iš tikrųjų, yra už ką pagirti Generalinę prokurorę, bet buvo ir nemažai priekaištų dėl pačio prokuratūros darbo, dėl kontrabandos bylų kėlimo. Tai dar klausimas, man atrodo, išlieka atviras“, – Žinių radijui antradienį sakė J. Olekas.

Politikas teigė ir pats nesąs apsisprendęs, ar palaikys prezidento Gitano Nausėdos teiktą N. Grunskienės kandidatūrą. Jis teigė nežinantis, ar socdemai siūlys šį skyrimo klausimą spręsti slaptu balsavimu.

Pagal Konstituciją, generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.

Nuomonių yra įvairių, turiu pasakyti. 

Dalis Seimo narių teigia, kad jiems nerimą kelia prokurorų profsąjungos pateikta informacija apie vadovaujant N. Grunskienei galimai nepagrįstai skiriamas tarnybines nuobaudos prokurorams.

Generalinė prokurorė teigia, kad jos vadovavimo metu tarnybinių patikrinimų nebuvo pradėta daugiau nei anksčiau, bet pabrėžė iš prokurorų nuolat reikalaujanti darbo kokybės.

BNS rašė, kad N. Grunskienė Generalinei prokuratūrai vadovauja nuo 2021 metų. Prieš tai generaliniu prokuroru buvo Evaldas Pašilis.

Anksčiau, nuo 2013 metų, N. Grunskienė vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei dešimtmetį dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriuje.

Generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.

Šiame straipsnyje:
Nida Grunskienė
generalinė prokurorė
Juozas Olekas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kosmosas
Kam mums tokie prokurorai, kurie paleidžia 40 milijonų vagį?
2
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų