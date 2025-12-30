Prezidentas paskyrė Grunskienę antrai generalinio prokuroro kadencijai

Jos kadencija truks penkerius metus.
Šalies vadovo teikta pretendentė praėjusią savaitę sulaukė Seimo patvirtinimo – slapto balsavimo metu parlamentarai pritarė jos kandidatūrai.
Tiesa, įprastai procedūra vyksta atviru balsavimu. Dėl to parlamento opozicija svarstė, jog taip valdantieji norėjo kerštauti dėl vadinamųjų „čekučių“ skandalo bei siekė, kad N. Grunskienė nebūtų patvirtinta.
Anksčiau Seimui N. Grunskienės kandidatūrą pateikęs šalies vadovas teigė, kad jos kompetencija ir profesinė patirtis nekelia abejonių – ji yra vertinama kolegų ir kitų teisininkų, pasižymi aukštais moralės ir skaidrumo standartais.
Pirmą kartą į šias pareigas N. Grunskienė paskirta 2021 m. sausį. Jos kadencija baigsis sausio 13 d.
Konstitucija numato, kad generalinį prokurorą Seimo pritarimu skiria ir atleidžia šalies prezidentas.
