Seimas pritarė, kad Nida Grunskienė antrą kadenciją vadovautų Generalinei prokuratūrai

Per slaptą balsavimą už pritarimą jos kandidatūrai balsavo 48 Seimo nariai, prieš buvo 28 ir dar 18 politikų susilaikė.
Pasak Seimo pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko, balsavimo rezultatai rodo skirtingą parlamentarų požiūrį į generalinės prokurorės darbą.
„Yra pozityvių dalykų generalinės prokurorės darbe, yra abejonių, matyt, tą ryškiai atspindėjo balsavimas“, – teigė jis.
Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad opozicija sužlugdė valdančiųjų planą atmesti prokurorės kandidatūrą.
Yra pozityvių dalykų generalinės prokurorės darbe, yra abejonių, matyt, tą ryškiai atspindėjo balsavimas.
„Manyčiau, kad ir socialdemokratų planas buvo dekonstruotas, ir labai džiaugiuosi, kad mūsų frakcija pasielgė valstybiškai ir sudalyvavome slaptame balsavime, ir turime rezultatus. Tikrai buvo aišku, kad jeigu bus pergalė, tai jis bus labai trapi, nes socialdemokratai darė viską, kad ponia generalinė prokurorė tiesiog būtų pašalinta iš savo pareigų kadencijai pasibaigus ir neturėtų galimybės dirbti toliau“, – sakė ji.
Pati N. Grunskienė savo ruožtu dėkojo už jos ir kolegų darbo įvertinimą.
„Tikrai džiaugiuosi už visą prokuratūros kolektyvą. Tai rodo, kad prokuratūra yra teisingame kelyje. Žmonės dirba atsakingai ir atsidavę savo darbu. Tai dėkoju visam kolektyvui ir noriu palinkėti visiems gražių švenčių“, – sakė ji.
Nors Seimo statutas numato, kad dėl pritarimo kandidatūroms parlamentarai balsuoja atvirai, valdančiųjų sprendimu surengtas slaptas balsavimas.
Seimo opozicijos atstovai prognozavo, kad padarius slaptą balsavimą, Seimas atmes N. Grunskienės kandidatūrą ir tai bus valdančiųjų kerštas už teisėsaugos pradėtus „čekiukų“ tyrimus. Juose kaltinimų dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir turto pasisavinimo yra sulaukę nemaža dalis Lietuvos socialdemokratų partijos merų, tarybų narių.
Opoziciniai konservatoriai atsisakė dalyvauti slaptame balsavime, kad valdantieji negalėtų dangstytis, jog tai jų balsais atmesta generalinės prokurorės kandidatūra.
Pagal Konstituciją, generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.
BNS rašė, kad N. Grunskienė Generalinei prokuratūrai vadovauja nuo 2021 metų. Prieš tai generaliniu prokuroru buvo Evaldas Pašilis.
Anksčiau, nuo 2013 metų, N. Grunskienė vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei dešimtmetį dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriuje.
Generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.
N. Grunskienės kadencija baigsis kitų metų sausio 13 dienų.
Naujausi komentarai