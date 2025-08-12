 Dainiui Kepeniui diagnozuotas vėžys

Dainiui Kepeniui diagnozuotas vėžys

2025-08-12 14:35
ELTOS inf.

Buvusiam Seimo nariui, „valstiečiui“ Dainiui Kepeniui diagnozuotas prostatos vėžys, pranešė Klaipėdos universitetinė ligoninė.

Dainius Kepenis / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Skelbiama, kad sužinojęs diagnozę, buvęs parlamentaras ryžosi robotinei operacijai.

„Atlikus apžiūrą, magnetinio rezonanso tyrimą ir biopsiją, sužinojau, kad man prostatos vėžys. Tą akimirką supratau, kad net ir sveikai gyvenant – sportuojant, tinkamai maitinantis – nuo šios ligos neapsisaugosi. Šią žinutę skleidžiu ir savo bendraminčių, draugų, artimųjų rate. Visus vyrus, nepaisant jų gyvenimo būdo, raginu neaplenkti gydytojų kabinetų ir reguliariai rūpintis savo sveikata“, – išplatintame pranešime teigia D. Kepenis.

D. Kepenis dirbo Seime dvi kadencijas – buvo išrinktas į parlamentą 2016 m. ir 2020 m. kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

prostatos vėžys

