 Dainius Varnas prisijungė prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime

2025-12-16 10:22
BNS inf.

Spalį iš valdančiosios „Nemuno aušros“ frakcijos parlamente pasitraukęs Dainius Varnas antradienį prisijungė prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“.

Dainius Varnas
Dainius Varnas / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

„Turime Seimo nario Dainiaus Varno pareiškimą dėl prisijungimo prie Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ ir Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ posėdžio protokolą, kuris teigia, kad nusprendė priimti Seimo narį Dainių Varną į Demokratų frakciją „Vardan Lietuvos“, – Seimo posėdžio pradžioje kalbėjo parlamentaro vadovas Juozas Olekas.

Dabar demokratai savo frakcijoje turės 16 narių.

D. Varnas į Seimą buvo išrinktas pagal „Nemuno aušros“ sąrašą.

Iki šiol jis dirbo Mišrioje Seimo narių grupėje.

Sprendimą pasitraukti iš „aušriečių“ frakcijos D. Varnas paskelbė po šios partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie vieną iš kultūrininkų protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.

„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

NA nėra partija, o tik pas ž.maitaitį subėgę visokie keistuoliai (švelniai tariant). Kam Skvernelio žmonėms (jie gal ir turi galimybę tapti partija, pakeisiančia populistus socbebrus) kažkoks neaiškus tipas, kuris nebuvo, nėra ir nebus politikas. Nėra jų pas ž.maitaitį
0
0
Stribynas
Kaip tokie gali likti seime, jei juos rinko kaip kitos partijos atstovą? Tokie perbėgėliai turi būti spiriami lauk.
2
0
Na štai
dar vienas politinis išdavikas. Išdavė tuos, kurie jam suteikė seimo nario balsą. Per kitus rinkimus tokius į politinį šiukšlyną. O dabar vieta tik tarp tokių skvernelinių - " kuo reikia tuo būsiu" .
2
0
