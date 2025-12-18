Dėl LRT pataisų valdantieji lauks grįžtant Vilkausko

„Kol kas laukiame, kokia situacija yra su Kęstučio Vilkausko sveikata ir tada vertinsime, ar galime šiemet, ar kitais metais svarstyti šį klausimą. Aš įsivaizduoju, kad iki to laiko, kol paaiškės, įvyks įvairių diskusijų, nes suinteresuotų pusių labai daug. Tačiau poreikį pataisoms mes matome ir manome, kad jas reikėtų daryti“, – po valdančiųjų frakcijų atstovų susitikimo pas Seimo pirmininką teigė parlamento vicepirmininkė O. Leiputė.
„Reikia sulaukti, kaip komiteto pirmininko sveikata, ką pasakys gydytojai, ir toliau važiuosime“, – savo ruožtu teikė „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
Anot jo, valdantieji neketina dėl LRT įstatymo pataisų šaukti nenumatytus posėdžius ateinantį savaitgalį. Todėl, pasak R. Žemaitaičio, galutinis balsavimas dėl minėto projekto gali būti nukeltas į sausį – tokiu atveju, jo teigimu, tektų pratęsi rudens Seimo sesiją.
„Gali taip nutikti, (kad klausimas kelsis į sausį – ELTA)“, – aiškino R. Žemaitaitis.
L. Girskienė: nėra poreikio atsitraukti
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Ligita Girskienė antrindama kolegoms teigė, kad laukiant, kol sugrįš Kultūros komiteto pirmininkas, bus galima tęsti diskusijas dėl LRT su suinteresuotomis pusėmis.
„Atsitiko taip, kaip atsitiko – atsitiko gyvenimas. Mes tikrai nesame linkę forsuoti, per prievartą kažko stumti. Lauksime gydytojų išvadų dėl (Kultūros komiteto – ELTA) pirmininko ir tuo metu turėsime laiko susėsti diskusijai, ko neturėjome komitete, nes buvo sukeltas chaosas, buvo transliuojama, kad mes nenorime kalbėtis su žiniasklaida, su bendruomene. Tai per tą laiką turėsime galimybę pasikviesti pokalbiui“, – kalbėjo L. Girskienė.
„Laukiame atsakymų iš gydytojų, kiek yra rimtas sveikatos sutrikimas komiteto pirmininko. O gal ten nieko rimto nėra. Tai kada galės komiteto pirmininkas tęsti darbą, tada ir pratęsime“, – pridūrė ji.
Klausiama, ar yra prasminga tęsti kelių šimtų pasiūlymų svarstymus Kultūros komitete ir ar nederėtų ieškoti būtų susitarti su opozicija, L. Girskienė nurodė, jog vadovaujasi posakiu „kaip šauksi – taip ir atsilieps“.
„Teks nagrinėti, mes visi suprantame tą absurdišką situaciją. Turime, ką turime, ir turime išspręsti iki galo. Dabar pasitraukti nėra kur ir nėra tikslo pasitraukti, kadangi pataisos yra reikalingos ir nėra poreikio tiesiog atsitraukti“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad Seime skubos tvarka svarstomos žurnalistų bendruomenės kritikos sulaukusios LRT įstatymo pataisos.
Siekdama vilkinti, jų vertinimu, ydingus sprendimus, opozicija registravo daugybę pasiūlymų įstatymo pataisoms. Daugelis jų – komiški ir ironiški.
Dėl LRT įstatymo pataisų šauktas papildomas nenumatytas Seimo posėdis, svarstymai salėje truko keliolika valandų.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Tačiau svarstant parlamentas pritarė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymui, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą.
Tiesa, grupė valdančiųjų jau registravo pasiūlymą, kad projektas būtų pataisytas ir grįžtų prie pirminio varianto.
