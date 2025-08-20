Derybos dėl koalicijos tęsis – socdemai, „valstiečiai“, „aušriečiai“ ketina pasitarti su partiečiais

Lietuvos socialdemokratų partija pozicijas derins prezidiume, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) – taryboje, o „Nemuno aušra“ valdyboje.
„Procesas nebaigtas, tas – akivaizdu. Tikiuosi, kad mes jį artimiausiu metu pratęsim. Kiekviena partija grįš į savo bendruomenę ir gaus kažkokį mandatą tęsti arba aprobuoti tai, kas suderėta kaip tinkamą kelią į pasirašymą ir sutarties rengimą“, – po pirmojo visų trijų partijų lyderių derybų susitikimo kalbėjo laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitatis pastebėjo, jog politikų nuomonės dėl didžiosios dalies iš LVŽS pasiūlytų 41 punkto sąrašo sutapo.
Pasak jo, „aiškesnis vaizdas“ dėl koalicinės sutarties bus matomas artimu metu.
„Kadangi kolegos atsinešė šiandieną pakankamai didelį sąrašą dalių, ką norėtų keist, ką reikėtų koreguot, tai rytoj irgi šauksiu aš savo partijos valdybos narius ir su jais mes pasišnekėsime, ką reikėtų dar papildyti“, – teigė „aušrietis“.
Panašiai kalbėjo ir „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga.
„Pasiekėm turbūt tokį tašką, kur nei viena, nei kita pusė jau be savo partijų valdymo organų sprendimo jau priimti nebegalim. (...) Mes rytoj penktą valandą šaukiam savo partijos tarybą ir pristatysim, ką mums čia pavyko sutart“, – sakė jis.
„Klausim, ar to užtenka, kad mes galėtumėm jau sėsti prie koalicinės sutarties rašymo ir dalyvaut koalicijos formavime“, – pridūrė jis.
A. Veryga nedetalizavo, dėl ko pavyko sutarti.
„Mes išlikom prie savo pozicijų kietai dėl akcizų didinimo. Čia kalbu apie tabaką, alkoholį, elektronines cigaretes. Kur gal sutarėm, tai dėl degalų akcizų, panašiai mes matom situaciją“, – sakė politikas.
„Aš visų neišvardinsiu tikrai punktų, bet yra kur sutarėm, yra kur reikia atsiklaust, paskaičiuot, yra kur nesutarėm“, – kalbėjo jis.
Partijų lyderiai susitiko neeilinės Seimo sesijos išvakarėse, parlamentarams ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Ingos Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves.
Sprendimą dėl kandidatūros parlamentas priims kitą savaitę.
M. Sinkevičius sakė esantis tikras, kad I. Ruginienė bus paskirta Ministrų kabineto vadove.
„Jeigu nebūčiau tikras, tai ką mes čia veiktume derėdamiesi ir kalbėdamiesi, tai natūralu, kad tikiuosi proceso sėkmingos baigties“, – kalbėjo politikas.
Jei Seimas patvirtins naująją premjerę, politikė ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
„Iš tų pirminių pokalbių yra matyti noras šiek tiek tų pokyčių įnešti (ministerijų vadovybėse – BNS). Kompozicija tarp partijų atsakomybės sričių kažkiek keisis, bet radikaliai ne“, – kalbėdamas apie potencialius ministrų portfelių pokyčius kalbėjo M. Sinkevičius.
