Aurelijus Veryga: nesijaučiame „aušriečių“ įkaitais, norėtųsi aiškesnių kriterijų iš prezidento

„Ne, tikrai nesijaučiu, ir kolegos turbūt nesijaučia kažkieno įkaitais. Turbūt norėtume, kad tas procesas būtų sklandesnis“, – LRT laidoje „Dienos tema“ antradienį kalbėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas.
Jo teigimu, norėtųsi aiškesnio pasakymo, ką reiškia „neleisti tyčiotis iš valstybės“.
Tokią frazę Gitanas Nausėda pavartojo anksčiau antradienį žurnalistams komentuodamas ministrams keliamus reikalavimus.
„Man dabar jau susidaro toks įspūdis, gal jis klaidingas, kad tie kriterijai kiekvieną kartą keičiasi ir nelabai jau aišku, kokių jų reikia ir kokius kriterijus tie kandidatai turėtų atitikti“, – sakė A. Veryga.
Kaip rašė BNS, G. Nausėda ne kartą yra sakęs, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
Nepaisant šios pozicijos, prezidentas antradienį nurodė, jog su partiniu „aušriečių“ kandidatu susitiktų ir vertintų jo gebėjimus, praeitį, nors tiesiai neatsakė, ar tai reiškia, kad „Nemuno aušros“ narys galėtų būti paskirtas ministru.
Partiškumo vertinimą Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius vadino „nauju žanru“, atsiradusiu su G. Nausėdos prezidentavimu.
„Visaip gali jį vertinti, bet jis toks atsiradęs ir, matyt, prezidentas vis dar tos pozicijos laikosi, kad „Nemuno aušros“ partijos nariai arba priklausantys tai partijai negalėtų užimti pozicijų Vyriausybėje“, – visuomeniniam transliuotojui kalbėjo socdemų lyderis.
Jis svarstė, kad kompromiso būtų galima ieškoti „aušriečiams“ pasiūlius vieną partinį bei vieną partijai nepriklausantį kandidatą, taip iš dalies nusileidžiant ir prezidentui, ir „Nemuno aušrai“.
„Tiesiog improvizuoju. Aišku, apskritai aš į tą partiškumo elementą ganėtinai rezervuotai žiūriu, bet, kaip sakyti, prisitaikome prie situacijos, kokia ji yra“, – sakė M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, šalies vadovas kandidato į aplinkos ministrus Povilo Poderskio ir kandidato į energetikos ministrus Mindaugo Jablonskio nepaskyrė, kaip teigė, nesulaukęs garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.
G. Nausėda dėl to Ingos Ruginienės paprašė į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovus pateikti naujus kandidatus. Paskirtoji premjerė jų pavardes tikėjosi išgirsti antradienio vakarą, tačiau „Nemuno aušra“ dėl kandidatų nenusprendė.
Tai partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis žadėjo padaryti trečiadienį arba ketvirtadienį.
Pasak I. Ruginienės, ministrai turi būti rasti greitai, nes rugsėjo 23-iąją Seime suplanuotas Vyriausybės programos tvirtinimas ir Ministrų kabineto priesaika.
Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.
„Jau įpusėjo rugsėjis ir reikės patvirtinti biudžetą, reikės jį dar papildyti, peržiūrėti, nes atsirado ir naujų koalicijos partnerių, kurie, natūralu, turės savo pastebėjimų. Labai gaila, jeigu tas procesas griaus visą paties prezidento iškeltą lūkestį“, – pažymėjo A. Veryga.
(be temos)