Prezidentas: negavau garantijos, kad viešojo intereso gynimas teiktiems kandidatams bus prioritetas

„Iš abiejų ministrų norėjosi labai aiškių akcentų, kaip jie ketina ginti viešąjį interesą, ypatingai energetikoje. Matome, kad tuo pačiu metu vyksta labai nemažai teisinių ginčų, kuriuos privačios bendrovės kelia „Litgrid“, Energijos skirstymo operatorius, kitų valstybės projektus įgyvendinančių institucijų atžvilgiu“, – pirmadienį LRT televizijai sakė valstybės vadovas.
„Visi turi labai gerai suprasti, kad viešasis interesas yra tas prioritetas, kuris ministrui turi būti šventas. Kadangi tokios garantijos, kad viešasis interesas prieš privatųjį interesą bus ginamas 100 proc., negavau, priėmiau tokį sprendimą, kokį priėmiau“, – teigė jis.
G. Nausėda pirmadienį atsisakė skirti Povilą Poderskį toliau vadovauti Aplinkos ministerijai, o teisininką Mindaugą Jablonskį – Energetikos ministerijai ir paprašė pateikti naujus kandidatus.
Juos parinko partija „Nemuno aušra“, o pateikė paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
Po minėto valstybės vadovo sprendimo partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad koalicijos sutartis nustoja galioti, nes ji nėra vykdoma.
Socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ pasirašytame susitarime dėl valdančiosios daugumos sudarymo nustatyta, kad Aplinkos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijos priskiriamos „Nemuno aušros“ atsakomybei.
Iš „aušriečių“ pasiūlytų kandidatų vienintelis Andrius Palionis paskirtas žemės ūkio ministru.
BNS rašė, kad rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. G. Nausėda pareiškė, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
