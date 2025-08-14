Devyni esami ir buvę Seimo nariai, figūruojantys „čekiukų“ bylose

Dalis jų jau yra nuteisti, bet Seime dirba ir parlamentaras, kuris baudžiamosios atsakomybės išvengė, kai kolegos nepanaikino jo teisinės neliečiamybės.
Prokuratūra beveik visoje Lietuvoje tiria tarnybinių lėšų naudojimo pagrįstumą 2019–2023 metų savivaldos kadencijoje.
Dėl „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybės panaikinimo, siekiant pareikšti įtarimus „čekiukų“ byloje, generalinė prokurorė Nida Grunskienė į Seimą kreipėsi ketvirtadienį. Nuo 2019 metų iki 2024 metų, kai buvo išrinktas į Seimą, Akmenės rajono savivaldybėje dirbęs S. Bucevičius sako neketinantis atsisakyti neliečiamybės supaprastinta tvarka, Seime nesudarant specialios komisijos, nes įtaria teisėsaugą politiniu susidorojimu. Jis teigė iki generalinės prokurorės kreipimosi net nebuvęs apklaustas.
Socialdemokratas Tomas Martinaitis, Akmenės savivaldybėje dirbęs vicemeru ir tarybos nariu, žada elgtis kitaip, leis parlamentui naikinti jo imunitetą supaprastinta tvarka, nors jis irgi dar nebuvo apklaustas. T. Martinaitis pripažįsta galėjęs padaryti klaidų, kai siekė gauti kompensacijas už išlaidas, susijusias su darbo tarybos nariu metu patirtomis sąnaudomis. Jis patvirtino dar iki teisėsaugos ir žiniasklaidos tyrimų grąžinęs savivaldybei 2,5–3 tūkst. eurų, kuriuos kompensavosi kaip išlaidas už kurą, kuriuo važinėta darbo reikalams.
Socialdemokratas Eugenijus Sabutis kaip specialusis liudytojas buvo apklaustas šią savaitę. Tiriamu laikotarpiu dabar susisiekimo ministru dirbantis politikas Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas ėjo 2019–2020 metais, o po to buvo išrinktas į Seimą. Politiko „čekiukų“ bylos medžiaga taip pat dar nėra vieša, bet parlamentaras teigia esąs įsitikinęs, jog įstatymų nepažeidė. Žinios apie suteiktą statusą E. Sabutis sulaukė praėjusią savaitę. Tuo metu vyko socialdemokratų prezidiumo posėdis, kur politikas buvo svarstomas tarp kandidatų į premjerus, tačiau kandidatūrą galop atsiėmė. Teisėsauga įtarinėjimus politiniu susidorojimu atmeta.
Liberalų sąjūdžio atstovas Andrius Bagdonas kaltinamas apgaule įgijęs 580 eurų, apskaitytus kaip išlaidos už degalus, kai 2020 metais dirbo Neringos tarybos nariu. Iki tol – pernai rugpjūtį – prokuratūros siūlymu A. Bagdonas į Neringos savivaldybės biudžetą grąžino daugiau nei 4 tūkst. eurų. Seimo narys teigė su savivaldybe pasirašęs teismo patvirtintą taikos sutartį ir stebėjosi, kad už tą patį nusižengimą yra tiriamas dukart. Politikas sakė galėjęs degalinėje per klaidą paimti svetimus kvitus už kurą. Jo byla balandį buvo perduota nagrinėti teismui.
„Nemuno aušros“ atstovė Daiva Žebelienė dėl „čekiukų“ bylinėjasi civiline tvarka. Prokuratūra iš Seimo narės siekia priteisti 7 tūkst. 625 eurus kaip išmokėtus nepagrįstai už dirbant Šilutės rajono taryboje kompensuotus degalus. D. Žebelienės byla teismui perduota dar pernai vasarą, kai ji nebuvo Seimo narė. Tačiau byla vis nebuvo pradėta nagrinėti, nes politikė anksčiau buvo išreiškusi poziciją sudaryti taikos sutartį. D. Žebelienė Šilutės rajono savivaldybės tarybos nare dirbo 2019–2021 metais.
Konservatorius Andrius Vyšniauskas pirmosios instancijos teismo šiemet liepą buvo pripažintas kaltu dėl daugiau nei 2 tūkst. eurų pasisavinimo. Anot Kauno apygardos teismo, buvęs Seimo narys dirbdamas Marijampolės tarybos nariu klastojo išlaidų kurui, telefonui ir interneto ryšiui suvestines. Dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo nuteistam politikui skirta 7,5 tūkst. eurų bauda ir uždrausta trejus metus eiti viešąsias pareigas. A. Vyšniauskas kaltės byloje nuosekliai nepripažino, teigė savivaldos politiko veiklai skirtas lėšas naudojęs pagal paskirtį ir teismo sprendimą apskundė.
Socialdemokratas Arūnas Dudėnas baudžiamosios atsakomybės „čekiukų“ byloje išvengė šiemet pavasarį, kai Seime tądien buvusių valdančiųjų socdemų ir „aušriečių“ balsų pritrūko naikinant jo teisinę neliečiamybę. Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei balandžio pradžioje kreipusis į Seimą, parlamentaras pažeidė koalicinę sutartį, nesutikęs imuniteto atsisakyti supaprastinta tvarka. Buvusiam Ukmergės rajono tarybos nariui teisėsauga norėjo pateikti įtarimus nepagrįstai gavus 10,5 tūkst. eurų kompensaciją už degalus. A. Dudėnas kaltinimus atmetė ir tvirtino teisėsaugos veiksmuose įžvelgiantis selektyvumą ir galimą politinį persekiojimą.
Socialdemokratas Ramūnas Vyžintas dėl „čekiukų“ bylinėjosi civiline tvarka. Šiemet kovą buvusiam Panevėžio tarybos nariui grąžinus daugiau nei 3,6 tūkst. eurų į savivaldybės biudžetą, teismas patvirtino taikos sutartį tarp parlamentaro bei prokuroro ir bylą nutraukė. Prokuratūros skaičiavimu, tokią sumą R. Vyžintas iš savivaldybės gavo už neva darbo reikalams pirktus degalus.
Regionų partijos atstovė Vaida Giraitytė-Juškevičienė birželį buvo išteisinta pirmosios instancijos teisme. Kauno apygardos teismas konstatavo, kad kaltinimai eksparlamentarei dėl tikrovės neatitinkančių duomenų Marijampolės savivaldybei pateikimo apie patirtas degalų ir telefono ryšio išlaidas buvo nepagrįsti. Bylos duomenimis, V. Giraitytė-Juškevičienė už kurą atsiskaitydavo kitų asmenų vardais išduotomis kortelėmis, tačiau teismas konstatavo, jog tai savaime neįrodo, kad išlaidos kurui buvo realiai patirtos važinėjant asmeniniais reikalais. 2019–2020 metais Marijampolės savivaldybės nare dirbusi politikė taip pat kaltinta, kad neteisėtai kompensavosi išlaidas už telefonus, kuriuos naudojo jos tėvai, tačiau ji teismą įtikino, jog taip nebuvo. Prokuroras žada išteisinamąjį nuosprendį skųsti.
