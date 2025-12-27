Seimo sandėlis: parlamentarai įsigijo daiktų už šimtus tūkstančių eurų

Kaip portalą informavo Seimo kanceliarija, gruodžio 1–15 dienomis, preliminariais duomenimis, reprezentacinių prekių buvo įsigyta už 33,8 tūkst. euro.
Populiariausios prekės – rašikliai, pieštukai, užrašų knygelės, bloknotai, saldainiai, atšvaitai, ženkliukai, arbata, kava, Seimo kanceliarijos parengtas leidinys vaikams „Lapė ir Vilkas klausia apie Seimą“.
Seimo kanceliarijos duomenimis, reprezentacinių prekių neėmė mažiau nei dešimt parlamentarų: Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen, socialdemokratas Gintautas Paluckas, konservatorių frakcijos nariai Raimondas Kuodis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gintarė Skaistė, Ingrida Šimonytė bei valstiečių-žaliųjų frakcijos narė Aušrinė Norkienė.
Šiame sąraše taip pat buvo įvardinta ir socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė, kuri vėliau portalui patikslino, kad buvo įsigijusi prekių iš Seimo sandėlio.
Portalo prašymu Seimo kanceliarija parengė dešimties daugiausiai lėšų reprezentacinėms prekėms išleidusių parlamentarų sąrašą, tarp jų – valstiečių-žaliųjų frakcijos nariai Valius Ąžuolas ir Eimantas Kirkutis, socialdemokratų frakcijos nariai Vaida Aleknavičienė, Antanas Nedzinskas, Giedrius Drukteinis, Ilona Gelažnikienė, Algimantas Radvila, Tomas Martinaitis, Indrė Kižienė ir mišriai grupei priklausantis Vitalijus Šeršiniovas.
Šie Seimo nariai parlamentinėms prekėms išleido nuo 5,7 tūkst. iki 8 tūkst. eurų.
BNS rašė, kad Seimo nariams kas mėnesį skiriama 0,8 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio suma išlaidoms, susijusioms su jų parlamentine veikla. Praėjusių metų gruodį tai sudarė daugiau kaip 1,7 tūkst. eurų.
Kovą Seimas atmetė projektą, kuriuo buvo siūloma parlamentinei veiklai skirti ne 0,8, o 0,7 VMDU dydžio sumą.
Kam šie pinigai gali būti skiriami ir kaip už juos atsiskaitoma, nustato Seimo valdybos patvirtintas aprašas.
Jame numatyta, kad iš minėtų lėšų Seimo nariai gali sumokėti už biuro, kompiuterinės technikos nuomą, ryšio paslaugas, transportą, degalus, automobilio eksploataciją, draudimą, suvenyrus, gėles, spaudą, knygas, kanceliarines prekes, viešosios informacijos rengėjų paslaugas ir panašiai.
(be temos)