 Ursula von der Leyen: su Rusija ir Baltarusija besiribojančioms ES šalims numatyta daugiau lėšų

2025-08-31 14:01
BNS inf.

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) sekmadienį lankydamasi Lenkijoje pareiškė, kad pagal naująjį daugiametį Europos Sąjungos (ES) biudžetą valstybės narės, turinčios sienas su Rusija ir Baltarusija, gaus papildomų lėšų.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / EPA -ELTA nuotr.

EK vadovę cituoja Lenkijos radijas.

Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje esančiuose Krynkuose ji sakė, kad kitame septynerių metų biudžete numatyta, kad „migracijos ir sienų valdymo išlaidos padidės tris kartus. Valstybės narės, turinčios tiesiogines sienas su Rusija ir Baltarusija, gaus papildomų lėšų“.

Ji pridūrė, kad taip pat siūloma dešimteriopai padidinti karinio mobilumo finansavimą ir daugiau nei penkis kartus padidinti investicijas į gynybą.

„Šios sienos yra mūsų bendra atsakomybė“, – paaiškino EK vadovė.

Šios sienos yra mūsų bendra atsakomybė.

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas savo ruožtu sakė: „Esame čia, prie barjero, saugančio Lenkiją ir Europą nuo Baltarusijos ir Rusijos paskelbto hibridinio karo, nuo nelegalios migracijos“

„Tai ne šiaip migracija; tai (Aliaksandro) Lukašenkos ir (Vladimiro) Putino bei jų tarnybų organizuotos žmonių grupės, kurių užduotis – fiziškai pulti Lenkijos ir Europos sienas“, – pridūrė jis.

„Užteks nuolaidų, turime būti tvirti ir tam gerai pasiruošę“, – pabrėžė premjeras.

U. von der Leyen nuo penktadienio lankosi rytinėje ES ir NATO pusėje esančiose šalyse. Ji jau lankėsi Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Baigusi viešnagę Lenkijoje, EK pirmininkė vyks į Bulgariją, Lietuvą ir Rumuniją.

