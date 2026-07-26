„Duota priesaika vykdoma“: Olekas su žmona atšventė auksines vestuves

„50 metų kartu. Užaugintos trys atžalos, auga aštuoni šaunūs anūkai. Duota priesaika vykdoma. Myliu, brangioji“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė parlamento vadovas. Jo įrašas sulaukė daugybės sekėjų sveikinimų.
Kaip skelbiama oficialioje politiko biografijoje, J. Olekas, kuriam dabar yra 70 metų, dar studijų laikais sukūręs šeimą su žmona Aurelija išaugino tris vaikus: dukras Laurą ir Joaną ir sūnų Juozą.
Mediko išsilavinimą turintis J. Olekas mėgsta padirbėti sode, aplankyti teatrą, su žmona jie yra entuziastingi šokėjai, bet daugiausia laiko praleidžia aktyviai sportuojant.
Vasarą su šeima ir draugais išsiruošia savaitiniams žygiams baidarėmis Lietuvos upėmis ir mina dviračių pedalus po įvairias apylinkes, žiemą slidinėja.
Įtakingas socialdemokratas yra sporto daugiakovininkas, jį galima sutikti krepšinio, futbolo, teniso aikštelėse, įvairiuose žygiuose ir bėgimuose.
(be temos)