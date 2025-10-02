Gitanas Nausėda sako iš Vokietijos kanclerio išgirdęs, kad kariai patenkinti tarnyba Lietuvoje

„Kancleris labai gerai žino apie tai, kas vyksta, ir svarbiausia, kad jis pažymėjo štai ką (...) – Vokietijos kariai, kurie jau čia yra, ypač tie, kurie yra su šeimomis, jaučiasi labai gerai“, – komentare iš Kopenhagos, kuriuo pasidalijo Prezidentūra, sako šalies vadovas.
„Jaučiasi, pirmiausia, labai gerai dėl to, kad Vilnius, Lietuva yra ir gražus miestas, ir graži šalis. Bet jaučia taip pat ir žmonių paramą, žmonių simpatijas, ir to niekaip nenupirksi, to niekaip nesuvaidinsi“, – pažymėjo G. Nausėda.
Jis su F. Merzu sakė turėjęs „labai gerą pokalbį“, kurio metu aptarti Vokietijos brigadai Lietuvoje priimti vykdomi infrastruktūros projektai.
BNS skelbė, kad Berlynas apie 4–5 tūkst. karių brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų pabaigos, o priimančioji šalis įsipareigojusi parengti tam reikalingą infrastruktūrą.
Didžioji dalis brigados įsikurs Rūdninkų poligone, Šalčininkų rajone, kur statomas štabas, techninės priežiūros centrai, kareivinės, medicinos punktas, valgykla, sporto infrastruktūra, sraigtasparnių aikštelės.
Rukloje, Jonavos rajone, kur jau atidaryta logistinės paramos aikštelė vokiečių ir NATO sąjungininkų technikos sandėliavimui, remontui, įsikurs kita brigados dalis.
„Mūsų žmonės traktuoja Vokietiją kaip labai svarbią sąjungininkę ir mūsų darbai, kuriuos esame numatę, (...) vyksta pagal planą“, – sakė G. Nausėda.
BNS rašė, kad Vokietijos ambasada Lietuvoje nusprendė nekviesti kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus į trečiadienį Vilniuje vykusį renginį, skirtą paminėti šalies Vienybės dieną.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė žurnalistams ketvirtadienį sakė besitikinti, kad ypač kultūrininkų kritikos sulaukiantys pokyčiai Vyriausybėje nepakenks bendradarbiavimui su Vokietija.
„Norėčiau tartum savotiškai atliepti toms diskusijoms, kurios dabar, matau, vyksta Lietuvoje. Santykiai su Vokietija yra puikūs ir mes tikrai nedarysime nieko, kad juos aptemdytų menkiausias šešėlis. Visi suprantame, kaip tai yra svarbu Lietuvai“, – savo ruožtu kalbėjo G. Nausėda.
„Palinkėčiau, kad būtų stiprūs, kad imtųsi lyderystės Europos Sąjungoje. Vokietijos balsas turi būti labai svarbus“, – su Vienybės diena vokiečius sveikino Lietuvos prezidentas.
