Vokietijos kariuomenė išveda karius iš Grenlandijos

Komanda į Grenlandiją atvyko penktadienį ir prieš planuojamas karines pratybas turėjo dalyvauti Danijos vadovaujamoje žvalgybos misijoje. Nedideles savo kariškių komandas buvo atsiuntę ir dar keletas NATO aljansui priklausančių Europos šalių.
Vadavietės atstovas spaudai pranešė, kad komanda savo misiją įvykdė. „Žvalgybos rezultatai bus išanalizuoti artimiausiomis dienomis.“
Sprendimas dislokuoti karius buvo priimtas po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas ėmė agresyviai reikšti pretenzijas į Grenlandiją – išteklių turtingą, pusiau autonominę Arkties salą, kuri oficialiai priklauso NATO narei Danijai.
Šeštadienį D. Trumpas dar labiau padidino įtampą, paskelbdamas apie papildomus muitus aštuonioms Europos šalims, įskaitant Vokietiją, Jungtinę Karalystę ir Daniją, kurie įsigalios nuo vasario mėnesio.
