 Gitanas Nausėda su komanda dirbs Kuršėnuose

Gitanas Nausėda su komanda dirbs Kuršėnuose

2025-10-13 06:40
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda su patarėjais pirmadienį dirbs Šiaulių rajono savivaldybėje.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / R. Riabovo/BNS nuotr.

Vidurdienį valstybės vadovas susitiks su šios savivaldybės meru Česlovu Greičiumi.

Vėliau jis padės gėlių prie paminklo rezistentams atminti, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje dalyvaus diskusijoje su vyresniųjų klasių moksleiviais pilietiškumo tema.

Pavakary Kuršėnų dvaro sodyboje suplanuotas prezidento susitikimas su Šiaulių rajono trečiojo amžiaus universiteto bendruomene.

Tapęs prezidentu G. Nausėda nuo 2019 metų reguliariai su patarėjais lankosi įvairiose savivaldybėse.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Kuršėnai
komanda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų