 Gitanas Nausėda sulaukė Donaldo Trumpo laiško: tai reiškia labai daug

Gitanas Nausėda sulaukė Donaldo Trumpo laiško: tai reiškia labai daug

2026-06-05 09:12
BNS inf.

Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) atsakomajame laiške prezidentui Gitanui Nausėdai dėkoja už Lietuvos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormuzo sąsiauryje.

Donaldas Trumpas (kairėje) ir Gitanas Nausėda
Donaldas Trumpas (kairėje) ir Gitanas Nausėda / EPOS/ELTOS, R. Riabovo / BNS nuotr.

Kaip penktadienį pranešė Prezidentūra, laiške D. Trumpas tikina, jog pasiūlymas skirti karių „jam reiškia labai daug“.

Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, gegužę Valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormuzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių, jie dalyvautų išminavimo darbuose.

Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime.

Kaip yra sakęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Lietuvos kariai ir specialistai galėtų prisidėti ir prie Jungtinės Karalystės bei Prancūzijos vadovaujamos daugianacionalinės misijos dėl laivybos laisvės Hormuzo sąsiauryje atkūrimo, ir prie JAV vadovaujamos tarptautinės operacijos, skirtos laivybos laisvei ir koordinavimui Hormuzo sąsiauryje užtikrinti.

Laiške taip pat teigiama, jog Lietuva visada buvo patikima JAV draugė ir partnerė, o pasirengimas suteikti prieigą ir nuolatinio dislokavimo galimybę Amerikos kariams dar kartą patvirtina nenutrūkstamą ryšį tarp mūsų dviejų valstybių, kuris išliko daugiau nei šimtmetį.

Šis laiškas Prezidentūrą pasiekė šią savaitę, pasibaigus JAV karių Lietuvoje rotacijai.

R. Kaunas antradienį sakė turintis Jungtinių Valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks – neaišku.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Gitanas Nausėda
laiškas
Hormūzo sąsiauris
kariai Hormuzo sąsiauryje

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
0
-1
zonos brigadyri
Bet koks Seimininko nusiperdimas lietuvos baudziauninkui reiskia labai daug
3
0
Butaforija
Ne prezidentas sprendžia tokius dalykus.
5
-2
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