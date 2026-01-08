Gitanas Nausėda susitiks su Vokietijos kancleriu

Prezidentūros teigimu, šiame susitikime bus kalbama apie Vokietijos brigadą Lietuvoje, NATO rytinio flango gynybos stiprinimą.
Trečiadienį šalies vadovas sakė programinę kalbą kasmetiniame Bundestago CSU (Krikščionių socialinės sąjungos) frakcijos susitikime, kuriame bus aptariama saugumo situacija Europoje.
ELTA primena, kad Rūdninkuose, maždaug už 23 km į pietus nuo Vilniaus ir už 35 km nuo sienos su Baltarusija, 170 hektarų plote, įsikurs karinė bazė, skirta iki 4 tūkst. karių ir civilių. Rūdninkų poligonas bus skirtas Vokietijos brigadai.
Antrojo Rūdninkų bazės statybų etapo darbus planuojama pradėti 2026 m., o bazė turėtų pradėti veikti 2028 m. pradžioje.
Iš viso Rūdninkų karinio miestelio projektas kainuos apie 1,2 mlrd. eurų.
Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuojama, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
Naujausi komentarai