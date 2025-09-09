Gitanas Nausėda: variantai yra du

Šalies vadovas teigė, kad teisėsaugos institucijos nespėtų patikrinti kandidatų, jeigu tai būtų nauji žmonės – atsistatydinusioje Gintauto Palucko Vyriausybėje nedirbę ministrai.
Dabar energetikos ministru dirba Žygimantas Vaičiūnas, aplinkos – Povilas Poderskis, tačiau šalies vadovas jau anksčiau sakė nematantis pastarojo ministro naujajame kabinete.
„Šiandien situacija yra tokia, kad dėl ne nuo manęs priklausančių priežasčių kandidatų į šias ministerijas pateikimas užtruko. Todėl jei šiandien būtų pateikti bet kokie kandidatai, nauji kandidatai, kurie nebuvo ministrais, aš jų į (skyrimo – BNS) dekretą tikrai neįtraukčiau, net jeigu jie man labai patinka“, – žurnalistams po susitikimo su Seimo valdyba sakė G. Nausėda.
„Tarnybų išvadų apie šiuos kandidatus aš neturėsiu, tai fiziškai neįmanoma“, – kalbėjo šalies vadovas.
„Reiškia, variantai yra tik du – nepilnos sudėties Vyriausybė be šitų dviejų ministrų arba anksčiau buvę ministrai, kurių tikrinti nereikėtų, tai yra ponas Poderskis ir ponas Vaičiūnas“, – kalbėjo šalies vadovas.
Visgi paklaustas, ar ir toliau nebemato P. Poderskio būsimajame ministrų kabinete, G. Nausėda atsakė: „Aš gi jau dėl pono Poderskio esu atsakęs.“
BNS žiniomis, G. Nausėda antradienį turėtų pasirašyti naują Vyriausybę skiriantį dekretą, o jo pasisakymai reiškia, kad jame nebus energetikos ir aplinkos ministrų pavardžių.
Šių ministrų portfeliai priklauso valdančiajai „Nemuno aušrai“, jai yra neleista į šias pareigas siūlyti partinių kandidatų.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams Seime sakė, kad Aplinkos ministerijai toliau vadovauti partija siūlo P. Poderskį, o Energetikos – teisininką Mindaugą Jablonskį.
G. Nausėda taip pat patvirtino, kad ekonomikos ir inovacijų ministru skirs „valstiečių“ kandidatą Edviną Grikšą, su kuriuo pirmadienį susitiko antrą kartą.
Paaiškėjus, kad E. Grikšas praeityje buvo sukėlęs eismo įvykį, dėl kurio nukentėjo žmogus, G. Nausėda sakė, jog žmonėms reikia suteikti galimybę pasitaisyti.
„Esu nusiteikęs jį tvirtinti, nes visada gyvenime vadovaujuosi vienu principu: žmogus vieną kartą gali suklysti, o antrą kartą jam atleisti būtų sudėtinga“, – teigė prezidentas.
„Jis tikrai nuoširdžiai ir gailėdamasis papasakojo apie aplinkybes, kurios buvo susijusios su eismo įvykiu. Kartais tokių skaudžių dalykų atsitinka, visi mes tai žinome ir tiesiog svarbu, kad žmogus iš to padarytų tinkamas išvadas ir judėtume į priekį“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad naujoji Ingos Ruginienės Vyriausybė iš naujo skiriama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Vasarą pasikeitė ir valdančiosios koalicijos sudėtis – dabar ją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
