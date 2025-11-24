Ragina nekritikuoti Vyriausybės sprendimų dėl Baltarusijos: ne tai yra esminis dalykas

„Jeigu sienų atidarymas arba uždarymas būtų savaičių dalykas, būtų labai sunku tai techniškai atlikti, tai čia galėtume svarstyti, ar per anksti, ar per vėlai atidarėme (sieną su Baltarusija – ELTA). Kaip atidarėme, lygiai taip pat galiem ir uždaryti bet kuriuo momentu, jeigu nebus jokių naujų signalų, kad režimas (…) nori civilizuotai sugyventi“, – išplatintame komentare cituojamas šalies vadovas.
„Tikrai nesiūlyčiau dabar viso savo dėmesio sufokusuoti (į tai – ELTA), ar keliomis valandomis per anksti, ar per vėlai atidarėme, ar apskritai gerai, kad atidarėme. Ne tai yra esminis dalykas. Esminis dalykas yra paveikti kaimyną“, – teigė jis.
Vadina Baltarusiją teroristiškai besielgiančia valstybe
Prezidentas akcentuoja, jog šiuo metu didžiausia problema yra ne Vyriausybės priimami sprendimai bei jų laikas, o teroristiškai besielgianti valstybė.
„Dabar yra daug kritikuojančių, sakančių, kad čia atsakinga Vyriausybė. Taip, galima būtų su tuo sutikti, tačiau kritikuojant reikėtų pasiūlyti, kad galėtume daryti geriau, kai iš esmės problemą kuria, nepabijosiu to žodžio, teoristiškai besielgianti valstybė, esanti šalia“, – kalbėjo prezidentas.
„Mes atidarėme sieną, tikėdamiesi geranoriškumo iš Baltarusijos pusės, to geranoriškumo kol kas nematome“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, pastarąją parą Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.
