Prezidentas ir premjerė sveikina politinių kalinių iš Baltarusijos išlaisvinimą

2025-12-13 19:17
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

„Sveikinu 123 politinių kalinių iš Baltarusijos išlaisvinimą. Tarp jų yra drąsūs demokratijos balsai: Marija Kalesnikava ir Alesis Beliackis. Jie parodė ypatingą drąsą. Linkiu jiems stiprybės grįžtant pas savo šeimas. Lietuva palaiko juos ir visus, kurie siekia laisvės“, – socialiniame tinkle „X“ šeštadienį rašė G. Nausėda.

Premjerė Inga Ruginienė teigė sveikinanti JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir jo administraciją.

„Premjerė sveikina Prezidentą Donaldą Trumpą ir jo administraciją bei džiaugiasi, kad jų pastangų dėka pavyko išlaisvinti Baltarusijos režimo įkalintus Lietuvos piliečius – politinius kalinius, taip pat ir kitų šalių piliečius. Toliau aktyviai raginsime Baltarusijos režimą išlaisvinti visus politinius kalinius“, – premjerės komentarą BNS perdavė jos atstovas Ignas Dobrovolskas.

Kaip rašė BNS, Baltarusija šeštadienį paleido 123 politinius kalinius, devyni iš jų buvo paleisti per Lietuvą, likę – per Ukrainą. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp paleistųjų buvo du Lietuvos piliečiai.

Prie JAV ambasados – paleisti Baltarusijos politiniai kaliniai
Cha cha cha... Kaspinėlių karpytojai ir apdovanojimų įteikėjai prabilo... Senokai nesimatė, senokai...
Aš esu PRIEŠ baltarusiškų revoliucionierių apgyvendinimui LT, nes didžioji, pabrėžiu- didžioji dalis Baltarusijos gyventojų remia savo tarakono valdymą. Ne mums kištis į svetimos valstybės reikalus, nes savo LT turime savų problemų, kurios nesprendžiamos ištisus dešimtmečius ir tai daroma tyčia.
