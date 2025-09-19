Hofmanas išgyvena netektį: mirė mama

Apie tai jis pranešė socialiniuose tinkluose.
„Vakar pralaimėjusi kovą su klastinga liga iškeliavo mūsų mylima Mama Lionė Hofmanienė (1951-2025). Mokytoja, pedagogė, išugdžiusi ne vieną kartą, mylėjusi savo darbą, ne kartą apdovanota, be galo darbšti ir rūpestinga, mokėjusi džiaugtis visais... Ilsėkis ramybėje, Mamyte... Visada būsi gyva mūsų prisiminimuose... Tavo gyvenimas buvo kur kas daugiau nei prasmingas...“ – rašė I. Hofmanas.
Atsisveikinti su velione bus galima laidojimo namuose „Atjauta“, Laisvės al. 6, Radviliškyje:
Sekmadienį, rugsėjo 21 d., nuo 9 val., iki pirmadienio, rugsėjo 22 d.
13.15 val. urna išlydima į Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčią, po Šv. Mišių į paskutinio poilsio vietą – Šiaulėnų kapines.
