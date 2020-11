I. Šimonytė: pagrindinis darbas naujai Vyriausybei – išjudėti iš karantino

„Pagrindinis dalykas, apie ką reikės galvoti naujai Vyriausybei, kaip išeiti iš tos situacijos, nes užtraukti rankinį stabdį yra ne taip sudėtinga kaip iš jo išjudėti ir tą parodė pirmosios bangos patirtis“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė I. Šimonytė.

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija ketvirtadienį uždarame posėdyje padėtį šalyje siekiant suvaldyti koronavirusą aptarė su sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga.

Žada daugiau informacijos

Kandidatė į premjeres I. Šimonytė susitikimą su ministru vadino darbingu, o kalbėdama apie pokyčius valdant koronaviruso plitimą žadėjo daugiau informacijos teikti piliečiams.

„Buvo informacijos apie sprendimus, kuriuos priėmė Vyriausybė, ir po kurių koordinavimas hospitalizacijos, reikia tikėtis, bus geresnis nei dabar. Turėjom darbingą susitikimą, ministras pažadėjo, kad vykstant perdavimui jo darbų būsimam sveikatos apsaugos ministrui ar ministrei vyks sklandžiai ir su gera valia“, – teigė I. Šimonytė.

Į klausimą, ar naujosios Vyriausybės strategija siekiant suvaldyti viruso plitimą keisis nuo kadenciją baigiančio Ministrų kabineto, I. Šimonytė teigė, jog žmonėms reikia suteikti daugiau informacijos.

„Kitaip, mano nuomone, turėtų atrodyti komunikacija, ir šiandien girdime premjerą, kad jis linkęs žmones ir toliau gąsdinti, nežinau, ar tai sutelkia visuomenę bendradarbiavimui, nes tikrai nenorėčiau, kad bendruomenė galvotų, kad sprendimai, kurie šiandien nustatomi, nustatomi, nes rinkimai pasibaigė vienaip ar kitaip“, – sakė kandidatė į premjeres.

„Yra tikslai, kurių Vyriausybė siekia, bent jau ministras įvardijo. Būtų gerai, kad tie tikslai būtų vieši ir būtų mažiau spekuliacijų, juk yra siekiama suvaldyti naujų atvejų kilimą ir pasiekti, kad tie nauji atvejai mažėtų iki tam tikros ribos, kur mūsų institucijos galėtų taikyti įprastas kontrolės priemones, atsekti kontaktus, lokalius židinius ir panašiai“, – kalbėjo I. Šimonytė.

Ministras: kovidinių lovų nebėra

Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga teigė, kad su konservatorių frakcija „labai dalykiškai pasišnekėjo“.

„Tikrai šį kartą nepolitikavom, norėjo išgirsti apie situaciją, aš ją pristačiau, buvo daug klausimų apie testavimo strategijas, priemones, pasirengimą, tikrai labai dalykiškai pasišnekėjom“, – po susitikimo žurnalistams sakė A. Veryga.

Ministras taip pat žurnalistams patvirtino, kad šiuo metu COVID-19 sergančių pacientų yra daugiau nei buvo numatyta jiems skirti lovų, todėl kalbėti apie lovų rezervą nebereikėtų – jo nebėra, šiuo metu sistema jau pertvarkoma.

„Tiesioginio rezervo COVID-19 pacientams skirto nėra, nes jis išnaudotas, buvo 405 kovidinės, infekciniams ligoniams skirtos lovos, kurios buvo deklaruotos, dabar jau pacientų yra virš 600, reiškia, įstaigos naudoja nebe kovidines lovas, o kitus savo skyrius, juos pertvarko, ir to vadinti rezervu nebereikėtų. Tai nebe rezervas, tai sistemos pertvarkymas, naudojami pajėgumai, kurie tiesiogiai nebuvo numatyti“, – kalbėjo A. Veryga.

Medikai tikisi atvejų mažėjimo dėl karantino

Opozicijos į diskusiją Seime dėl koronaviruso situacijos pakviestas Vilniaus universiteto (VU) medicinos profesorius Vytautas Kasiulevičius teigė, kad augant atvejų skaičiui Vyriausybės sprendimas įvesti šalyje karantiną buvo teisingas.

„Mes dirbom paskutinę savaitę tiek su nueinančia valdžia, tiek su nauja valdžia, tam, kad įrodytume, ką reikia daryti, ir kai kas pradėta daryti. Nauja valdžia pradės dirbti po mėnesio, jiems teks, kas bus padaryta per šį mėnesį. Trijų savaičių karantinas turėtų nulaužti naujų atvejų kreivę, o tada matysime“, – situaciją žurnalistams komentavo V. Kasiulevičius.

Santaros klinikų direktorė valdymui Aušra Bilotienė-Motiejūnienė žurnalistams sakė, kad situacija Vilniaus regione dėl didelio sergančiųjų skaičiaus „yra įtempta, nėra kritinė“, bet gali tokia tapti.

„Turime užpildytas lovas 196 pacientų, 16 iš jų reanimaciniai, surasti vietas kitose gydymo įstaigose pakankamai komplikuota. Šiandien pavyko susitarti su Ukmergės ligonine, turime dar 28 papildomas vietas“, – teigė A. Bilotienė-Motiejūnienė.

„Vidutiniškai apie 20 pacientų sunkių ir kraštutinai sunkių paguldoma per parą, Ukmergės mums maksimaliai užtektų dviem dienoms užpildyti, po to vyksta diskusijos su Alytumi, Švenčionių ligonine, tačiau iš to, ką visur paminėjau, 20–30 lovų esant tokiais situacijai negelbsti“, – kalbėjo Santaros klinikų direktorė valdymui.

Vyriausybė trečiadienį siekdama suvaldyti koronaviruso plitimą nuo šeštadienio trims savaitėms šalyje įvedė karantiną.

Lietuvoje pastarosiomis savaitėmis sparčiai daugėjant naujų koronaviruso atvejų, dviejų savaičių sergamumas pasiekė 341 atvejį 100 tūkst. gyventojų.