I. Šimonytė: tai, ką pamatėme šį vakarą, gali atrodyti siurrealistiška

„Putinas ką tik sugėdino Kafką ir Orwell'ą: diktatoriaus vaizduotė – beribė, jokios žemumos ne per žemos, jokie melai – ne per akiplėšiški, jokios raudonos linijos – ne per raudonos jas peržengti“, – tviteryje pranešė Vyriausybės vadovė.

„Tai, ką pamatėme šiąnakt, gali atrodyti siurrealistiška demokratiniam pasauliui, tačiau mūsų atsakas bus reikšmingas ateities kartoms“, – pridūrė ji.

Rusijos sprendimą pasmerkė ir kiti Lietuvos politikai, prezidentas Gitanas Nausėda tai aptarė su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Charles'u Micheliu (Šarliu Mišeliu).

Putinas ką tik sugėdino Kafką ir Orwell'ą: diktatoriaus vaizduotė – beribė, jokios žemumos ne per žemos, jokie melai – ne per akiplėšiški.

Sprendimą pasmerkė ir Vakarų lyderiai, o Europos Sąjungos vadovai žada ryžtingą, tvirtą ir vieningą atsaką.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienio vakarą pasirašė įsaką dėl Ukrainos rytuose įsitvirtinusių prokremliškų separatistų nepriklausomybės pripažinimo, tai parodė Rusijos valstybinė televizija.

Anksčiau pirmadienį Ukrainos rytinėse Luhansko ir Donecko srityse įsitvirtinusių separatistų lyderiai paragino pripažinti jų suverenitetą.

Vakarų šalys ne kartą perspėjo Rusiją nepripažinti separatistų, nes toks žingsnis faktiškai palaidotų trapų taikos procesą Donbase.