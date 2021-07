I. Šimonytė vyksta į Graikiją: aptars patirtį valdant neteisėtą migraciją

„Nevykstam susitarimų pasirašyti, labiausiai turbūt vykstam aptarti praktinius sprendimus, kuriuos Graikijos vyriausybė taikė, kai buvo labai didelis (migrantų – BNS) antplūdis per labai trumpą laiką“, – prieš vizitą Seime žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė.

Atėnuose I. Šimonytė taip pat susitiks su parlamento pirmininku Constantinu Tassoulu (Konstantinu Tasoulu), lankysis Graikijos pakrančių apsaugos operacijų centre.

Vizito metu taip pat ketinama aptarti galimą Graikijos ekspertinę paramą ir Lietuvos pareigūnų apmokymą, įgyvendinant prieglobsčio procedūras Lietuvoje.

„Turime, ką aptarti ir dėl pozicijos ES, nes Graikija ir Lietuva, Lenkija, Latvija ir Estija – visi saugome išorinę Europos Sąjungos sieną. Todėl reikia ieškoti vienodų galimybių ir procedūrų, kad kuri nors šalis netaptų pažeidžiamu ruožu, per kurį Europos Sąjunga susidurs su nenumatytais nelegalių migrantų keliamais iššūkiais“, – sakė premjerė.

Be to, per susitikimus bus aptarti dvišaliai santykiai, ekonominio bendradarbiavimo stiprinimo galimybės.

Kartu su Vyriausybės vadove į Graikiją yra išvykę vidaus reikalų ir teisingumo viceministrai, aukšto lygio ekspertų delegacija. Jie dalyvaus konsultacijose su Graikijos institucijų atstovais, atsakingais už migracijos politiką.

Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai sulaikė daugiau kaip 1,7 tūkst. migrantų – porą dešimčių kartų daugiau nei pernai. Daugelis jų yra iš Artimųjų Rytų ir Afrikos šalių.

Dėl smarkiai išaugusio migrantų srauto Vyriausybė valstybės mastu yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.

Lietuvos pareigūnai teigia, kad išaugę migracijos srautai yra organizuota Baltarusijos režimo hibridinė ataka.

Minskas tvirtina, kad migrantų Baltarusijos teritorijoje nebestabdo dėl Europos Sąjungos (ES) sankcijų.