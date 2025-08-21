Inga Ruginienė: Rimantas Mockus greičiausiai neliks teisingumo ministru

„Tas pats ministras greičiausiai nepasiliks“, – susitikime su Seimo konservatorių frakcija sakė I. Ruginienė.
R. Mockų į ministrus delegavo „Nemuno aušra“.
Kaip rašė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) rugpjūčio pradžioje pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą, kurio metu siekiama nustatyti, ar Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) vadovo Mindaugo Kairio veiklai buvo daromas neteisėtas poveikis.
Naujienų portalo „Delfi“ duomenimis, ikiteisminis tyrimas atliekamas laikinojo teisingumo ministro R. Mockaus atžvilgiu, įtarimai tyrime kol kas niekam nepareikšti.
Ketvirtadienį Regionų administracinis teismas priėmė nagrinėti M. Kairio skundą dėl Vyriausybės jam skirto griežto papeikimo.
Skundu prašoma panaikinti pastarosios šių metų liepos 16 dienos nutarimą, kuriuo pareiškėjui M. Kairiui buvo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.
Taip pat LKT vadovas teismo prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki įsiteisės teismo sprendimas uždrausti Vyriausybei priimti nutarimą dėl jo atleidimo iš vidaus tarnybos.
Teisėsauga M. Kairiui yra suteikusi pranešėjo statusą. Šis, be kita ko, neleidžia jo nušalinti ar atleisti iš pareigų.
I. Ruginienė sako, kad ministras veiksmų dėl M. Kairio ėmėsi sulaukęs profsąjungų skundų.
„Profsąjungos indikavo problemas Kalėjimų tarnyboje ir ministras sureagavo. (...) Prieš kelias dienas aš gavau profesinių sąjungų kreipimąsi dėl ministro pozicijos, (...) jie siuntė padėką, kad buvo čia ir dabar sureaguota“, – kalbėjo socialdemokratė.
BNS skelbė, kad griežtas papeikimas M. Kairiui skirtas R. Mockaus sudarytai komisijai nustačius, jog Kalėjimų tarnybos vadovas nuo pernai rugpjūčio iki šių metų balandžio neteisėtai naudojosi tarnybiniu transportu, taip įstaigai padarydamas 2 tūkst. 156 eurų žalą.
Papeikimas LKT vadovui skirtas už Kauno kalėjimo inventorizacijos pirkimą, kai, anot komisijos, nepagrįstai pavesdamas inventorizaciją atlikti išoriniam tiekėjui, valdomam su „Vieningu Kaunu“ susijusio asmens, M. Kairys sukėlė tarnybai 35,6 tūkst. eurų žalą.
M. Kairys šiuos ministerijos veiksmus sieja su beveik 57 mln. eurų vertės Šiaulių kalėjimo statybos konkursu, kurį Apeliacinis teismas birželį nurodė nutraukti dėl subjektyvių jo sąlygų.
Teisingumo ministras tuomet sakė reikalausiantis Kalėjimų tarnybos vadovybės atsakomybės, o paaiškėjus apie M. Kairiui siekiamą skirti papeikimą neigė, kad šis susijęs su Šiaulių kalėjimo situacija.
