Įvardijo per 20 metų geriausiai vertintus premjerus ir vieną prasčiausiai

Nuo 2006 metų liepos mėnesio dirbo septynios Vyriausybės, kurioms vadovavo G. Kirkilas, Andrius Kubilius, A. Butkevičius, S. Skvernelis, Ingrida Šimonytė, Gintautas Paluckas ir Inga Ruginienė.
„Baltijos tyrimų“ gyventojų apklausų nuo 2006 metų rezultatų analizė parodė, kad geriausiai vertintas Vyriausybės vadovas buvo S. Skvernelis. Geriausias vertinimas per jo vadovavimo laikotarpį buvo, kai jį palankiai įvertino 74 proc. suaugusių šalies gyventojų, o didžiausias neigiamas jo vertinimas siekė 49 proc.
2012–2016 metais ministrų kabinetui vadovavusio A. Butkevičiaus aukščiausias palankių jo vertinimų rodiklis buvo 72 proc., o didžiausias neigiamas – 58 proc. 2006–2008 metais premjero pareigas ėjusio G. Kirkilas aukščiausias palankių jo vertinimų rodiklis buvo 69 proc., o didžiausias neigiamas – 66 proc.
„Baltijos tyrimų“ duomenimis, ketvirtoje vietoje pagal turėtų didžiausių palankių ir nepalankių vertinimų santykį yra kiek mažiau nei metus nuo 2024-ųjų Vyriausybei vadovavęs G. Paluckas, kurį 58 proc. šalies gyventojų yra įvertinę palankiai. Didžiausias jo nepalankių vertinimų rodiklis siekė 61 proc.
Penktoje vietoje – dabar ministrės pirmininkės pareigas einanti I. Ruginienė. Didžiausias palankių vertinimų rodiklis per jos vadovavimą buvo 49 proc., didžiausias nepalankių vertinimų rodiklis – 54 proc.
Priešpaskutinėje vietoje – konservatorė I. Šimonytė, premjere dirbusi 2020–2024 metais. Didžiausias politikės palankių vertinimų rodiklis siekė 48 proc., o nepalankių – 75 proc.
„Baltijos tyrimų“ vykdytų gyventojų apklausų analizė parodė, kad per pastaruosius 20 metų prasčiausiai gyventojų buvo vertinamas 2008–2012 metais premjeravęs A. Kubilius – geriausiai jis buvo įvertintas vadovavimo pradžioje (2008 m. gruodį), kai 39 proc. apklaustųjų jį įvertino palankiai ir 50 proc. nepalankiai. Tuo metu blogiausias vertinimas buvo 2010 m. balandį. Tuo laikotarpiu palankiai A. Kubilių vertino vos 7 proc. suaugusių šalies gyventojų ir net 88 proc. respondentų nurodė jį vertinę nepalankiai.
Gyventojai labiausiai pasitikėjo S. Skvernelio Vyriausybe
Vertinant pagal gyventojų pasitikėjimą ministrų kabinetais, per pastaruosius 20 metų geriausiai vertinta buvo S. Skvernelio vadovauta Vyriausybė (vidutiniškai buvo 44 proc. pasitikinčių ir 52 proc. nepasitikinčių).
Antroje vietoje – A. Butkevičiaus vadovauta Vyriausybė (vidutiniškai buvo 42 proc. pasitikinčių ir 55 proc. nepasitikinčių).
Į trejetuką pagal teigiamus vertinimus taip pat patenka G. Palucko Vyriausybė (vidutiniškai buvo 41 proc. pasitikinčių ir 54 proc. nepasitikinčių).
Ketvirta – G. Kirkilo Vyriausybė (vidutiniškai buvo 33 proc. pasitikinčių ir 61 proc. nepasitikinčių).
„Baltijos tyrimų“ vykdytų gyventojų apklausų analizė parodė, kad pagal vertinimus labai panašiai vertinama I. Ruginienės Vyriausybė (vidutiniškai 33 proc. pasitikinčių ir 62 proc. nepasitikinčių).
Tuo metu priešpaskutinėje vietoje liko I. Šimonytės vadovaujama Vyriausybė (vidutiniškai buvo 32 proc. pasitikinčių ir 64 proc. nepasitikinčių).
Paskutinėje vietoje pagal apklaustų gyventojų pasitikėjimo vidurkį – A. Kubiliaus vadovautas ministrų kabinetas, kuriuo vidutiniškai pasitikėjo 19 proc. suaugusių šalies gyventojų, o 77 proc. nepasitikėjo.
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