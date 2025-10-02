Įvertino Adomavičiaus šou: mes turime Žemaitaičio atstovą spaudai kultūros klausimais

Vis daugiau menininkų praneša savo renginiuose nepageidaujantys ministro I. Adomavičiaus. Bet antradienį jis vis tiek nuvyko į Varėnos teatro festivalį.
„Sakau, bet ministro yra apdovanojimas. Galbūt pradžia buvo prieš tai buvusio ministro, bet kultūros ministras dabar esu aš“, – pabrėžė kultūros ministras I. Adomavičius.
Užlipęs ant scenos publiką skatino švilpti.
„Jeigu norite švilpti – galime švilpti. Norite pašvilpti visi kartu? Pašvilpiame visi kartu, kad būtų garsiau. Visi pašvilptumėte, jeigu norite pašvilpti – prašau. Tokia kultūra“, – kalbėjo I. Adomavičius.
„Apgailėtinas veiksmas. Tokiu būdu įprasminti arba įgalinti savo valdžią, užsirioglinus ant scenos be kvietimo ir be teisės būti ten ir sakyti, kad aš dabar jūsų ministras ir turite manęs klausyti, dar kartą parodo, kad socialdemokratai ir prezidentas padarė didžiulę klaidą“, – kritikavo Seimo Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Vytautas Juozapaitis.
Tuo tarpu parlamentaras R. Žemaitaitis savo įraše rašė, kad tai – „stipru, nuoširdu ir atvira, tikra lyderystė“.
„Manau, neturim kultūros ministro. Mes turime R. Žemaitaičio atstovą spaudai kultūros klausimais“, – ironizavo architektas Andrius Ropolas.
Premjerė Inga Ruginienė tikino, kad R. Žemaitaičio elgesys yra netinkamas.
„Blogas elgesys. Tikrai, prisipažinsiu, galbūt šiandien ar vakar nebuvau aktyvi socialinių tinklų dalyvė, bet ne vieną kartą R. Žemaitaitis buvo gavęs pastabą ir iš manęs, kad pagarbos faktorius privalo būti“, – šnekėjo premjerė.
Pats kultūros ministras aiškino, kad į renginį vyko, nes laureatui turėjo įteikti apdovanojimą.
„Atlieku pareigą, bet diplomas ir įteikta premija yra pačios bendruomenės – yra komisija sudaryta, tai bendruomenė ir įteikia tą premiją. Aš ją tik perduodu ir viskas labai puikiai“, – aiškino kultūros ministras.
Apdovanojimo atsiimti ant scenos užlipęs režisierius Jaunius Juodelis išreiškė solidarumą kultūros bendruomenei ir pasakė, kad nenori priimti apdovanojimo iš naujojo ministro rankų.
Kol kultūros ministras trečiadienį ėjo į pirmąjį naujosios Vyriausybės posėdį, prieš jį protestuojantys kultūrininkai užtarimo ieškojo Seimo komiteto posėdyje. Panašu, kad Seimo komitetas kultūros bendruomenei pritaria.
„Taip įsivaizduoju, kad pritarsime kultūros darbuotojų ir kultūros žmonių iniciatyvai“, – sakė Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
Komitetas palaiko, bet sprendimas vis tiek socialdemokratų rankose.
„Be jokios abejonės, šiandien kamuolys yra socialdemokratų rankose ir tik jų noras išspręsti šią problemą gali išgelbėti situaciją. Tai yra atitraukti „Nemuno Aušros“ partiją nuo Kultūros ministerijos“, – akcentavo V. Juozapaitis.
Vis dėlto socialdemokratai dėl šio klausimo vieningos nuomonės neturi.
„Mano nuomonė skiriasi nuo mano partijos vadovybės nuomonės. Dėl Kultūros ministerijos iškeitimo, mano manymu, irgi buvo klaida“, – pripažino K. Vilkauskas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kultūros bendruomenė pabrėžia, kad prašo ne didesnių atlyginimų, o tik nenori, jog kultūra būtų valdoma R. Žemaitaičio. Bet Seimo pirmininkas Juozas Olekas vis tiek kalba apie pinigus.
„Ateis biudžetas, tai tie sprendimai, kurie yra numatyti Vyriausybės programoje, jeigu jie bus įgyvendinti, manau, kad kultūros bendruomenė pajus tą teigiamą poveikį“, – teigė J. Olekas.
Premjerė I. Ruginienė žada derėtis – steigs derybinę grupę iš valdančiųjų politikų ir kultūros atstovų.
„Sėsime prie bendro stalo kalbėtis visomis, patogiomis ir nepatogiomis temomis, kad rastume bendrą sprendimą“, – patikino premjerė.
Kultūros ministras žada ir toliau vykti į renginius nekviestas.
(be temos)