Pozicija: „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ pasitraukė iš šventės, nes joje kalbą sakė Žemaitaitis

„Šeštadienį priėmėme sprendimą nekoncertuoti Medžiotojų ir žvejų draugijos šventėje.
Atvykę į renginį sužinojome, kad jame dalyvauja ir nuo scenos kalbą sakė Konstituciją pažeidęs politikas Remigijus Žemaitaitis. Politinės partijos, kuriai vadovauja šis politikas, veikla mums yra nepriimtina“ , – savo feisbuko paskyroje rašė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.
Muzikantai atsiprašė savo gerbėjų, norėjusių pasiklausyti grupės dainų.
„Atsiprašome visų, kurie laukė mūsų koncerto, tačiau turėjome būti ištikimi savo principams ir vertybėms. Tylėjimas būtų pritarimas. Mes renkamės kalbėti veiksmais“, – teigė grupės nariai.
Grupė pareiškė palaikymą Kultūros bendruomenei.
„Reiškiame palaikymą visai Kultūros bendruomenei, kuri šiuo metu tvirtai stovi ir saugo mūsų valstybės vartus“ , – rašė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.
