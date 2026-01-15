Garbačiauskaitė-Budrienė: atliksime vidinį LRT tyrimą, kad išmoktume pamokas

„Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad visuomeninis transliuotojas privalo atsisakyti transliuoti programas ar laidas, kuriose yra įžeidžiami ar kitaip žeminami oponentai, kiti asmenys, kurie nors žmonės yra diskriminuojami dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, kitaip yra pažeidžiamas žmogaus orumas, arba tai darantiems asmenims neleisti dalyvauti savo programose ar laidose. Šiandien LRT redakcijų vadovai siekė atliepti šiuos principus: LRT misija yra užtikrinti ir žodžio laisvę, ir pagarbą LRT eteryje“, – pranešime cituojama LRT vadovė.
„Tačiau pripažįstu, kad LRT šį klausimą sprendė per skubiai ir per mažai tardamasi su LRT bendruomene. Klaidą greitai pripažinome viešai ir atsiprašėme. Su redakcijų vadovais aptarėme, kad netrukus organizuosime viduje platesnes diskusijas tiek šiuo, tiek panašiais klausimais. Taip pat atliksime vidinį tyrimą, kad išmoktume pamokas ir nusistatytume aiškų procesą, kaip ateityje priimti tokio pobūdžio sprendimus, susijusius su žurnalistų darbu“, – akcentuoja ji.
M. Garbačiauskaitės-Budrienės teigimu, pastarojo meto LRT klaidas galima paaiškinti padidėjusiu spaudimu tiek vadovybei, tiek žurnalistams.
„Europoje yra visuomeninių transliuotojų, kurie į eterį nekviečia ekstremalios dešinės politikų, tad tokio klausimo svarstymas turėjo pagrindo. Tačiau jam priimti reikalingos kur kas išsamesnės diskusijos pirmiausia su žurnalistais. Pastaruoju metu tiek LRT vadovai, tiek ir žurnalistai patiria įvairaus spaudimo, tai išbalansuoja ir trukdo susitelkti prie kasdienių pareigų, todėl normalu, kad pasitaiko klaidų. Svarbu, kad jos būtų greitai ištaisytos ir iš jų būtų pasimokyta“, – teigia LRT direktorė.
Kaip skelbta, ketvirtadienį LRT pranešė apie sprendimą nekviesti „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio į tiesiogines laidas.
LRT teigimu, toks sprendimas priimtas, Seimo Etikos ir procedūrų komisijai konstatavus, kad R. Žemaitaitis savo ankstesniais prieš visuomeninį transliuotoją nukreiptais pasisakymais pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatas.
Atsižvelgiama ir į tai, kad Vilniaus apygardos teismas praėjusių metų gruodžio pradžioje politiką pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo.
LRT televizijos Naujienų tarnybos vadovė Inga Larionovaitė pabrėžia, kad tiesioginis eteris reikalauja atsakomybės ir pagarbos. Pasak jos, tai nėra įžeidinėjimams ar neapykantos retorikai reikštis skirta vieta.
Tiesa, kiek vėliau, pasipylus visuomenininkų bei žurnalistų kritikai minėtam žingsniui, ketvirtadienį sprendimą visuomeninis transliuotojas atšaukė. Anot LRT, sprendimas nekviesti „Nemuno aušros“ pirmininko į tiesiogines laidas buvo klaida.
LRT televizijos Naujienų tarnybos vadovės I. Larionovaitės teigimu, toks sprendimas priimtas skubotai, neįsiklausius į visuomeninio transliuotojo bendruomenės balsus.
