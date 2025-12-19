Valdantieji nusprendė atidėti LRT įstatymo pataisas

„Ateinantį antradienį, (gruodžio – BNS) 23 dieną, nesvarstysime LRT pataisų ir tada turėsime tarpą, kada sugrįšime galbūt su tuo tęstiniu svarstymu apie visą valdyseną ir formavimą jau kitų metų pradžioje, galbūt įtraukdami ir Seimo narius, ir visuomenės atstovus, ekspertus“, – žurnalistams penktadienį sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„(Kultūros – BNS) komiteto darbas, tikėtina, bus atnaujintas, kada sugrįš komiteto pirmininkas, tai galėtų būti šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje, po to, kai turėsime kažkokį sprendimo variantą, galėsime balsuoti plenarinėje sesijoje“, – teigė jis.
Anot J. Oleko, Seimo sesijos neplanuojama pratęsti, ji baigsis antradienį.
Kaip rašė BNS, LRT įstatymo pataisos, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu, įstrigo per jų svarstymą Seimo Kultūros komitete sunegalavus pirmininkui socialdemokratui Kęstučiui Vilkauskui.
Per nuotolinį komiteto posėdį ketvirtadienį jam buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba. Politikas išvežtas į Santaros klinikas atlikti tyrimų, tačiau tą patį vakarą jau išleistas namo, nedarbingumo pažyma parlamentarui išduota iki antradienio.
Ketvirtadienio vakarą taip pat turėjo vykti nenumatytas Seimo posėdis, kuriame būtų pradėta minėtų pataisų priėmimo procedūra, tačiau jį teko atšaukti. Plenariniame posėdyje projekto negalima priiminėti, kol pagrindinis komitetas, tai yra Kultūros, neapsvarstė visų projektui pateiktų pasiūlymų.
Per neeilinį Kultūros komiteto posėdį turėjo būti apsvarstyta apie 470 pasiūlymų LRT įstatymo pakeitimo projektui.
Dauguma jų yra opozicinių politikų, šiems taip siekiant vilkinti pataisos priėmimą taikant parlamentinę filibusterio taktiką.
BNS rašė, jog dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Tačiau kol kas parlamentas svarstymo stadijoje yra pritaręs šmaikščiai opozicijos pataisai, jog atleidime turėtų dalyvauti ir demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis.
Per priėmimo procedūrą ši redakcija turi būti pakeista. Tai padaryti valdančioji koalicija siekė dar šią savaitę.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią ir šią savaitę surengtuose mitinge prie Seimo dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
(be temos)