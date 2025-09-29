Jansonas: neįsivaizduoju, kaip Adomavičius galės tęsti savo darbą

„Jis iš anksto buvo iš esmės pasmerktas ir aš neįsivaizduoju, kaip galės tęsti savo darbą“, – interviu portalui „Verslo žinios“ sakė F. Jansonas.
Vis tik, pastebėjo jis, esminė besipiktinančios menininkų bendruomenės keliama problema yra ne konkreti ministro asmenybė, bet tai, jog Kultūros ministerija buvo deleguota koalicijos partnerei „Nemuno aušrai“. Todėl, svarstė patarėjas, vargu, ar situacija būtų kitokia, jei „aušriečiai“ būtų siūlę kitą kandidatūrą.
„Labai sudėtinga pasakyti, ar tai kažką būtų pakeitę, nes protestas, šiaip jeigu taip vertiname, yra net ne tiek nukreiptas prieš konkretų asmenį“, – kalbėjo patarėjas.
„Problema yra tai, kad apskritai „Nemuno aušrai“ atitenka kultūra“, – tinklalaidėje teigė jis.
Todėl, tęsė jis, atsakomybę dėl visos Vyriausybės programos įgyvendinimo ir paties I. Adomavičiaus turės prisiimti premjerė Inga Ruginienė.
„Ar ministras pasikeis šiandien, ar po dviejų savaičių, ar po trijų mėnesių – gal staiga paaiškės, kad jis yra „super turbo“ ministras ir įvyks kažkoks pasaulinis stebuklas – bet kokiu atveju, dabar yra labai sudėtinga situacija ir tam tikra prasme premjerė šiandien turės būti kultūros ministre“, – apibendrino F. Jansonas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 57 tūkst. žmonių.
Jeigu ir toliau nebus išgirsti prezidento bei premjerės, menininkai žada spalio pradžioje rengti įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė Gitano Nausėdos globos.
Siekiant spręsti susiklosčiusią situaciją, šią savaitę prezidentas G. Nausėda žada susitikti su protestuojančia kultūros bendruomene.
