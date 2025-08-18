Juozas Olekas: parašai dėl neeilinės sesijos surinkti

„Mes surinkom, 51 mūsų pasirašė (...). Parašai yra, jie perduoti, ar šiuo metu yra perduodami Seimo pirmininkui. Ir tada Seimo pirmininko potvarkiu valdyba paskelbiama“, – BNS pirmadienį sakė socialdemokratas.
„Mes laukiam pirmininko parašų įvertinimo ir, pagal mano supratimą, mes turėtume susirinkt, nes valdyba turi paskelbti tą neeilinę sesiją“, – pridūrė jis, teigdamas, jog valdyba turėtų susitikti dar pirmadienį.
Kaip yra sakęs laikinasis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, Seimas į neeilinę sesiją turėtų rinktis ketvirtadienį.
Jos metu parlamentarai apsispręs dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į premjerės pareigas.
Neeilinės sesijos prireikė iš pareigų pasitraukus ekspremjerui Gintautui Paluckui, o į jo vietą socialdemokratams pasiūlius I. Ruginienę. Jos kandidatūrą praėjusią savaitę pateikė prezidentas Gitanas Nausėda.
Jei Seimas patvirtins naująją premjerę, politikė ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
Pasak M. Sinkevičiaus, dėl to Seimas į kitą neeilinį posėdį rinksis rugpjūčio 26 dieną.
Norint sušaukti neeilinę sesiją yra reikalingi 47 parlamentarų parašai.
Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš pareigų pasitraukė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Eilinė Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną.
