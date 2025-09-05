 KAM atstovas: Lietuva informuota apie JAV paramos mažinimą

KAM atstovas: Lietuva informuota apie JAV paramos mažinimą

2025-09-05 11:42
Augustas Stankevičius (BNS)
Paulius Perminas (BNS)

Europos šalys apie Jungtinių Valstijų (JAV) paramos mažinimą buvo informuotos, tačiau oficialaus rašto Lietuva dar nėra gavusi, sako Krašto apsaugos ministerijos politikos direktorius Vaidotas Urbelis.

KAM atstovas: Lietuva informuota apie JAV paramos mažinimą
KAM atstovas: Lietuva informuota apie JAV paramos mažinimą / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Oficialiai praeitą savaitę JAV gynybos departamentas informavo šalis, kad nuo kitų finansinių metų šita eilutė bus nunulinta visoms Europos šalims“, – žurnalistams penktadienį sakė ministerijos atstovas.

„Oficialiai raštu ant popieriaus to nėra. Tai yra pokalbiai, tai yra tam tikra informacija ir tam tikri pareiškimai, bet mes matome bendrą paveikslą. (...) kitų metų biudžetas nėra net priimtas. Tai vadinasi tų pinigų sumų realių, kai priims abu rūmai, pasirašys JAV prezidentas, tai iki to dar porą mėnesių reikia palaukti“, – pridūrė jis.

Taip jis kalbėjo amerikiečių žiniasklaidai skelbiant, kad JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.

V. Urbelis patikino, jog planai nutraukti finansavimą jokiu būdų nepaveiks Lietuvoje dislokuotų apie 1 tūkst. karių buvimo.

Šiame straipsnyje:
JAV parama
paramos mažinimas
Vaidotas Urbelis
Krašto apsaugos ministerija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų