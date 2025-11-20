Kasčiūnas: dar vienas skandalas lygioje vietoje

Anot jo, opozicija bandė padėti valdantiesiems „išsaugot garbės likučius“, tačiau balsų vis tiek pritrūko.
„Sugebėt taip šaudyt sau į kojas, na, čia yra kažkoks jau turbūt aukštasis pilotažas“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė L. Kasčiūnas.
„Socdemai su „Nemuno aušra“ ir toliau tame purve maudosi ir kalbėti apie kažkokį skaidrumo standartą, užbaigtą puslapį, užversti jį... Nėra apie ką kalbėt, jie nenori to padaryt. (...) Mes tikrai opozicija visi balsavom, kiek jau mūsų buvo salėje, bet, žinot, didžioji frakcija gali srautus reguliuodama kažkur tai padaryt taip, kad dviejų, trijų balsų pritrūktų“, – kalbėjo parlamentaras.
Sugebėt taip šaudyt sau į kojas, na, čia yra kažkoks jau turbūt aukštasis pilotažas.
Konservatorių lyderio teigimu, ši situacija tėra „dar vienas skandalas lygioje vietoje“.
Premjerė: skaudu, kad parlamentarai, kuriems yra pareikšti įtarimai, patys neatsisako neliečiamybės
Premjerė Inga Ruginienė sako „jaučianti skaudulį“, kad Seimo nariai, kuriems yra pareikšti įtarimai, patys neatsisako teisinės neliečiamybės.
Taip ji kalbėjo ketvirtadienį Seimui neleidus prokurorams baudžiamojon atsakomybėn patraukti socialdemokrato A. Nedzinsko vadinamoje „čekiukų“ byloje.
„Aš jaučiu skaudulį, kad Seimo nariai, kuriems yra pareikšti įtarimai, patys neatsisako neliečiamybės ir man atrodo, kad turi atsisakyti. Ir apie tai jau kalbėjome ne vieną kartą“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė Vyriausybės vadovė.
Blogai, blogai.
„Nereikia laukti, kol kažkas balsuos. Pačiam reikia atsistoti ir pasakyti: „atsisakau“. Taip ir turėtų vykti“, – teigė ji.
Teisės aktai nenumato galimybės Seimo nariui savarankiškai atsisakyti neliečiamybės. Tą padaryti galima tik viso Seimo sprendimu.
Iš pradžių A. Nedzinsko atvejo nenorėjusi vertinti I. Ruginienė siūlė komentarų kreiptis į socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių, tačiau vėliau sakė Seimo sprendimą neleisti partiečio patraukti baudžiamojon atsakomybėn vertinanti blogai.
„Blogai, blogai“, – sakė premjerė.
BNS rašė, kad parlamentas ketvirtadienį neleido prokurorams baudžiamojon atsakomybėn patraukti A. Nedzinsko vadinamojoje čekiukų byloje.
Už tai balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo trys, susilaikė devyni politikai.
Norint panaikinti parlamentaro teisinį imunitetą, už tai turėjo balsuoti ne mažiau kaip 71 Seimo narys iš 141.
60 Seimo narių nedalyvavo balsuojant dėl A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo. Daugiausia – 22 – tokių buvo valdančiojoje Socialdemokratų partijos frakcijoje. Taip pat nebalsavo dešimt demokratų, devyni „aušriečiai“, po šešis „valstiečius“ ir konservatorius, keturi liberalai.
Konstitucija numato, kad Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Prokurorai norėjo A. Nedzinskui pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir turto pasisavinimo, nes jis būdamas Trakų savivaldybės tarybos nariu 2020–2023 metais galimai suklastojo aštuonis dokumentus ir pasisavino per 2 tūkst. eurų.
A. Nedzinskas yra šeštasis Seimo narys, dėl kurių imuniteto naikinimo prokurorė kreipėsi vadinamosiose čekiukų bylose, ir antrasis, kurio neleista patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Seimas yra panaikinęs „čekiukų“ bylose įtarimų sulaukusių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio, taip pat panaikinta ir Liberalų sąjūdžio atstovo Andriaus Bagdono bei „Nemuno Aušros“ partijai priklausančio Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybę.
Prokurorė buvo kreipusis ir dėl socialdemokrato Arūno Dudėno imuniteto, tačiau Seimas neleido patraukti jo baudžiamojon atsakomybėn.
Teigia, kad balsavimas vyko ne nenumatytu laiku
Dėl socialdemokrato A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės naikinimo „čekiukų“ byloje nebalsavę parlamentarai teigia, kad taip nutiko netyčia ir atkreipė dėmesį, kad šio klausimo svarstymas buvo paankstintas.
Seimo pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko teigimu, padaryta klaida.
Jis taip pat nedalyvavo balsuojant dėl leidimo patraukti A. Nedzinską baudžiamojo atsakomybėn. Parlamento vadovas tvirtino tuo metu buvęs Krašto apsaugos ministerijoje.
„Čia yra klaida, jeigu ne kitaip. (...) Pasikalbėsime, kodėl taip įvyko“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė J. Olekas.
Čia yra klaida, jeigu ne kitaip.
Balsavimo metu dalino interviu
Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad buvo pakeistas balsavimo laikas, todėl ji tuo metu nebuvo plenarinių posėdžių salėje.
„Nebalsavau, nes tuo metu daviau interviu jūsų kolegei Editai iš „KK2“. Tai, kas įvyko, yra sunkiai protu suvokiama planuojant tokius svarbius balsavimus. Iš pradžių buvo paskelbtas vienas balsavimo laikas, paskui salėje paimti ir apsvarstyti klausimai, kurie turėjo jau būti po Nedzinsko klausimo svarstymo. Man toks negeras įtarimas, kad salėje tiesiog buvo laukiama momento, kada ji pratuštės ir visi atsipalaidavę išeis, ar interviu duoti, ar kitur“, – sakė Seimo narė.
Pagal darbotvarkę Seimo nutarimą dėl A. Nedzinsko imuniteto naikinimo turėjo būti balsuojama 11.30 val., o balsuota kiek po 11 valandos.
„Antra vertus, socialdemokratų dalis vėl nebalsavo, nors buvo posėdžių salėje. Nenoriu kurti sąmokslo teorijų, bet panašu, kad buvo labai neblogai paskaičiuotas laikas“, – tvirtino A. Širinskienė.
Jos frakcijos kolega Kęstutis Mažeika sakė balsavime nedalyvavęs, nes tuo metu kartu su liberalu Viktoru Pranckiečiu dalyvavo iš anksto suplanuotame susitikime su moksleiviais. Politikas negalėjo patikėti, kad teisinė neliečiamybė nebuvo panaikinta.
„Neatėmė? Tai eisiu atsiprašyti tada. Tai blogai. Jaučiuosi kaltas“, – kalbėjo jis.
„Įstrigo prie kavos aparato“
Socialdemokratas Saulius Luščikas žurnalistams sakė balsavimo metu davęs interviu LRT apie kolumbariumus.
„Galvojau, spėsiu pareiti, parbėgau ir nesupratau, kas įvyko. Mano vienas balsas turbūt nebūtų padėjęs“, – svarstė jis.
Dėl pokalbio su žurnalistu balsuoti negalėjo ir socialdemokratas Remigijus Motuzas.
„Šiuo metu nekaltinu nieko, kaltinu save, turbūt reikėtų peržiūrėti ir bendravimo su žiniasklaida taisykles“, – teigė jis.
„Vienas kolega šalia manęs labai pergyvena, kad įstrigo prie kavos aparato“, – apie tai, kodėl kiti socialdemokratai nebalsavo, pasakojo R. Motuzas.
„Aušriečio“ Roberto Puchovičiaus teigimu, frakcijos nariai nuosekliai laikosi pozicijos nebalsuoti už imuniteto naikinimą „čekiukų“ bylose.
„Mes nuo pradžių sakėme, kad esame prieš tą netvarką, todėl ir nebalsavau“, – sakė jis.
Tačiau parlamentaras prisipažino, kad balsavimo rezultatas jį nustebino.
„Galvojau, kad tikrai bus atimta. Išėjo kaip išėjo, turbūt Antanas gali pasidžiaugti“, – svarstė jis.
Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė žurnalistams sakė, kad per 20 socialdemokratų nebalsavo, nes dalis jų išvykę į komandiruotes, du kolegos serga, keletas kalbėjo su žurnalistais.
„Bet sužiūrėsime, ko nebuvo ir dėl kokių priežasčių. Šiaip šiame ryte frakcijoje kalbėta, kad šitam nutarimui bus pritarta, ir kalbėjome apie tai, kad posėdžiuose reikia visiems dalyvauti, nes praėjusio posėdžio metu pritrūko balsų priimti sprendimus dėl pakeitimų“, – teigė O. Leiputė.
Ji atmetė teiginius, jog socialdemokratai taiko dvigubus standartus dėl teisinės neliečiamybės naikinimo.
„Standartų dvigubų nėra, yra skirtingas rezultatas“, – tvirtino socdemų seniūnė.
(be temos)
(be temos)