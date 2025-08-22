Kasčiūnas: tai yra didžiulė klaida

„Manau, kad tai yra didžiulė klaida, – „Žinių radijui“ penktadienį sakė politikas. – Mes išsikėlę tikslą turėti lietuvišką diviziją. Lietuviška divizija, pirmiausia, yra, koviniai elementai: artilerija, oro gynyba, mechanizacija. Tai čia pėstininkų kovos mašinos ir panašiai. Ir šitie lėktuvai į tą divizijos kontekstą niekaip neįsipaišo.“
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko teigimu, šie orlaiviai kainuotų nuo 700 iki 800 mln. eurų ir tebūtų „papildoma priemonė“.
„Tai yra prioritetų klausimas. Ar dabar to reikia? Kad gali reikėti po trijų, keturių metų tokio projekto, galbūt, bet ne dabar. Dabar yra visai kiti prioritetai“, – aiškino politikas.
„Antras dalykas, Brazilija yra BRICS šalis. BRICS blokas yra antivakarietiškas blokas. Tai aš keliu klausimą, ar buvo, pavyzdžiui, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento vertinimas?“ – svarstė jis.
L. Kasčiūnas teigė siūlysiantis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateikti rekomendaciją atsisakyti šio įsigijimo.
„Aš raginu tą padaryti (atsisakyti įsigijimo – BNS). Aš siūlysiu NSGK priimti rekomendacinį sprendimą tą padaryti“, – sakė politikas.
Kaip rašė BNS, Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“. Apie planus juos pirkti viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.
Šie orlaiviai papildys Lietuvos kariuomenės aviacijos parką, kurį dabar iš esmės sudaro keli sraigtasparniai ir trys transporto lėktuvai „Spartan“. Pastarieji Lietuvos kariuomenėje naudojami daugiau nei 15 metų.
Šį įsigijimą kritikuoja ir dalis kitų politikų, įskaitant dabartinį NSGK pirmininką, demokratą Giedrimą Jeglinską.
