Kaunas apie žuvusį Belgijos karį: tyrimas atsakys į klausimus

„Šiuo metu vyksta tyrimas, tas tyrimas ir atsakys į klausimus. Nenorėčiau niekaip interpretuoti, kadangi tai tikrai yra skaudi nelaimė. Kalbėjau tiek su Belgijos gynybos ministru, tiek su ambasadoriumi, išreiškėme savo užuojautą ir visapusišką palaikymą. Atliepsime visus poreikius, kokių tik mūsų partneriai turės. Tyrimas parodys, kokius pokyčius turime turėti, jeigu jų reikės“, – žurnalistams Seime teigė R. Kaunas.
Kaip skelbta, trečiadienį Vilniuje ir Kaune rengiama Pabradės poligone žuvusio Belgijos kario atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonija, pranešė Lietuvos kariuomenė.
NATO daugianacionalinėje kovinėje grupėje tarnavęs Belgijos karys žuvo praėjusią savaitę, kai buvo sunkiai sužeistas per kovinio šaudymo su minosvaidžiais pratybas Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.
Belgijos kariai nuo 2017 m. reguliariai dislokuojami Lietuvoje kaip NATO daugianacionalinės kovinės grupės dalis.
