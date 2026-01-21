Ministras: Grenlandijos siekiančio Trumpo tikslas – stiprinti NATO

„Mums rizikos yra visada, mes turime kaimynystėje Rusiją, Baltarusiją, mes gyvename ištisai rizikos zonoje. Ir papildomi klausimai, kurie keliami Amerikos dėl apginamumo, dėl NATO galimybių veikti yra, sakyčiau, rizikų mažinimo klausimas“, – žurnalistams trečiadienį sakė R. Kaunas, paklaustas, ar Lietuvai dėl D. Trumpo veiksmų didėja saugumo rizikos.
Ministras pažymėjo, kad D. Trumpas „gana griežtai“ inicijavo bent 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ribą NATO narių saugumo finansavimui, o JAV prezidento pareiškimus dėl Grenlandijos vadino derybine taktika siekiant šio tikslo.
„Tai yra derybiniai svertai, derybinė taktika, kuri naudojama. Ji yra kieta, ji yra gal kai kuriais atvejais kraštutinė, tačiau tikslas yra NATO galimybė apsiginti ir ginti kiekvieną narę“, – teigė R. Kaunas.
BNS rašė, kad D. Trumpas ne kartą teigė norintis perimti Grenlandiją – autonominę Danijos teritoriją. Tai sukėlė rimtą išbandymą NATO vienybei, o Europos šalys ėmė vienytis prieš Vašingtono planus dėl šios Arkties salos.
R. Kaunas sakė nemanantis, jog tai kelia grėsmę NATO egzistavimui, nors „diskusijų yra įvairių“.
„Manau, kad mums patiems reikia šiek tiek įkvėpti oro, nustoti viską vertinti per prizmę „arba-arba“. NATO egzistuoja, NATO yra, sutartys niekur nedingusios“, – kalbėjo krašto apsaugos ministras.
„Mes matome Amerikos keliamus gynybos, Amerikos apginamumo klausimus Grenlandijos tema. Suprantame, kad bendrame kontekste kartu NATO turi rasti sprendimą, kaip tuos klausimus išspręsti, įgyvendinti ir užtikrinti viso Aljanso apginamumą“, – pažymėjo R. Kaunas.
BNS skelbė, kad D. Trumpas šią savaitę pareiškė nuo vasario įvedantis 10 proc. muito tarifą importui iš aštuonių Europos šalių, atsiuntusių savo karių į pratybas Grenlandijoje. Nuo birželio muitus jis žada padidinti iki 25 proc. ir juos taikyti, kol bus „pasiektas susitarimas dėl visiško ir visapusiško Grenlandijos įsigijimo“.
Europos Sąjungos (ES) lyderiai ketvirtadienio vakarą Briuselyje surengs skubų viršūnių susitikimą, kad aptartų savo atsaką į vieną rimčiausių pastarųjų metų krizių, smogusių transatlantiniams ryšiams.
(be temos)