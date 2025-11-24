 Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis aptars ES prekybos iššūkius, vykdomas derybas

Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis aptars ES prekybos iššūkius, vykdomas derybas

2025-11-24 07:30
BNS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį Briuselyje su kolegomis aptars ES prekybos iššūkius, derybų su partneriais pažangą.

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / R. Riabovo/BNS nuotr.

Kaip skelbia ministerija, ministrai aptars vykstančių ES prekybos derybų su Indija, Pietryčių Azijos šalimis, Jungtiniais Arabų Emyratais, Ukraina bei kitais partneriais pažangą.

Tarybos posėdyje bus kalbama ES prekybinių ryšių diversifikavimo, jautrių sektorių apsaugos, išsamios ir visapusiškai laisvos prekybos erdvės su Ukraina atnaujinimo ir muitų Rusijai bei Baltarusijai sugriežtinimo klausimais.

Taryboje taip pat daug dėmesio bus skiriama atsako priemonėms į Kinijos eksporto ribojimus, svarstomos ES atsparumo stiprinimo priemonės, tiekimo grandinių diversifikavimo ir ekonominio saugumo užtikrinimo klausimai.

Be kita ko, ministrai įvertins pasiekto ES–JAV susitarimo įgyvendinimo procesą.

Šiuo susitarimu daugumai ES eksporto į Jungtines Valstijas prekių taikomi 15 proc. muitai. Kai kurioms sritims, įskaitant orlaivius, taikomos išimtys, tačiau kitoms svarbioms prekėms, pavyzdžiui, vynui ir stipriems alkoholiniams gėrimams, išimčių nėra.

Mainais už tai Europa pareiškė, kad pirks daug JAV energijos, atsisakys muitų JAV pramonės prekėms ir suteiks lengvatinę prieigą įvairioms jūros gėrybėms bei žemės ūkio prekėms.

Europos Komisija pristatys metines ataskaitas dėl prekybos politikos įgyvendinimo bei supaprastinimo. Lietuva taip pat informuos apie Baltarusijos vykdomas hibridines atakas.

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
briuselis
iššūkiai
ES derybos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Fliugeris
Ar tuos urmo "darbuotojus" Lubiankoje ruošė?
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų