Kęstutis Budrys: Minskas eskaluoja situaciją arti karštų fazių ribos

Ministro teigimu, siena galėtų būti atverta, kai kontrabandinių balionų gabenimo į Lietuvą nekontroliuojanti Baltarusija nustos eskaluoti savo veiksmus „iki karštų fazių ribos“.
„Lukašenka ima įkaitų ir bando persukti visą situaciją į kažkokį neva derybų reikalaujantį nesutarimą, tai yra klaidinanti visus žinia. Nes esmė yra tai, kad pradėta buvo hibridinė ataka. Kaip mes išsispręsim šitą situaciją? Kai Lukašenka nustos mums trikdyti oro eismą, nustos kelti NATO grėsmę, jisai kelia Europos Sąjungai grėsmę, jisai yra ant ribos eskalacijos net iki karštų fazių. Kai jisai nustos tai daryt, mes tada galėsime atidaryti sienas “, – LRT radijui trečiadienį sakė K. Budrys.
„Režimas turi sukontroliuoti meteorologinius balionus, nebetrikdyti mūsų oro eismo ir mums nebeliks priežasčių užlaikyti uždarytų sienos punktų. Režimas nusprendė toliau eskaluoti ir paimti įkaitais mūsų bendrovių turtą, mūsų įmones ir tokiu būdu didinti įtampą, mes neturėtume pasiduoti ir pamesti fokuso“, – pabrėžė jis.
Ministras teigia, kad apie padėtį su Baltarusija informuota ir „įsitraukusi į šią temą“ ir JAV administracija, kuriai, kaip viliasi ministras, klausimas bus tarp svarbiausių savo darbotvarkės klausimų.
Režimas nusprendė toliau eskaluoti ir paimti įkaitais mūsų bendrovių turtą, mūsų įmones ir tokiu būdu didinti įtampą.
„Tai, ką daro Lukašenka, daro amerikiečių sąjungininkui. Nesame toje kategorijoje, kur yra Baltarusija, esame sąjungininkai, kurie yra vienas kitam pažadėjęs ginti gyvybinius vienas kito interesus“, – pabrėžė K. Budrys.
Anot jo, negali būti kalbamasi su režimu, kuris „instrumentalizuoja ir ginklina bet ką, ką turi po ranka“.
„Amerikiečiams sakome: žiūrėkite, šiuo metu, kai jūs bandote pakeisti situaciją, jie šitą situaciją išnaudoja tam, kad kenktų mums (...). Dėl to aš turiu lūkestį, kad (JAV –BNS) dar sykį pagalvos, kuo užsiima režimas ir nutrauks šitą veiklą, nes jie turi visus įrankius nutraukti“, – sakė K. Budrys.
Šią savaitę Vašingtone su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubijumi) ir JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Coale‘u (Džonu Koulu) susitikęs ministras sako, kad Lietuvos pozicija yra girdima, amerikiečiai ja domisi.
„Mūsų klausosi visiškai kitaip negu ko nors turbūt kito, kas ateitų su savo nuomone apie Baltarusiją. Mes esame kaimynystėje, mes 30 metų gyvename šalia režimo (...) ir mūsų nuomonė yra svari“, – teigė K. Budrys.
Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat aiškino, kad Lietuva turi sąrašą priemonių, kaip atsakyti į Minsko režimo eskalaciją: Pagal tai, kokia yra mums daroma žala, kiek mums yra kenkiama, mes pasiliekame visada rezervų, kaip valstybė, priminėti dar papildomas priemones.“
BNS rašė, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pirmadienį kreipėsi į atitinkamą Baltarusijos instituciją su prašymu leisti Lietuvos vilkikams grįžti per Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius antradienį po pietų sakė, kad atsakymo kol kas nėra.
Savo ruožtu nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ reikalauja kuo greičiau pradėti „minimalų diplomatinį dialogą“ su Minsku ir atidaryti bent vieną pasienio punktą, užtikrinti vežėjų apsaugą bei evakuaciją, parengti nuostolių kompensavimo priemones.
Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis.
(be temos)